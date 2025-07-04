Украинцам предлагают сезонную работу: кому готовы платить от 30 тыс. грн в месяц

В Украине разгар лета, а это значит, что компании активно ищут работников для сезонной занятости. Больше всего работы предлагают работникам гостинично-ресторанной сферы: официантам, поварам, барменам, горничным. Многим работникам предлагают зарплаты от 30 тыс. грн в месяц.

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Об этом свидетельствуют данные исследования крупного украинского кадрового портала. Они отмечают, что Одесса продолжает восстанавливать свой туристический потенциал, что заметно влияет и на рынок труда, поэтому в городе ожидаемо активизировался сектор сезонной работы.

Учитывая это, количество вакансий по сравнению с июнем 2024-го выросло на 80%, и, несмотря на это, спрос на сезонную работу в Одессе остается высоким: каждая вакансия в среднем собирает 42 отклика. Медианная зарплата также выросла на 17%, а больше всего работы предлагают представителям таких профессий:

водитель – медианная заработная плата 42,5 тыс. грн;

официант – 37,5 тыс. грн;

повар – 34 тыс. грн;

бармен – 30 тыс. грн;

продавец – 25 тыс. грн;

строитель – 25 тыс. грн;

горничная – 22 тыс. грн;

вакансии из подкатегории "Начало карьеры" – 19 тыс. грн;

разнорабочий – 19 тыс. грн;

уборщица – 16 тыс. грн.

"Гостинично-ресторанная сфера традиционно остается драйвером сезонного рынка труда. Из аналитики выше заметно, что больше всего ищут официантов, поваров, горничных. В Одессе мы видим не только стабильно высокий спрос, но и положительную динамику: по сравнению с прошлым годом количество сезонных вакансий выросло на 80%, а медианная зарплата – на 17%. Это сигнал о постепенном восстановлении внутреннего туризма и оживлении экономической активности в городе", – утверждают аналитики.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за острого дефицита кадров украинские компании вынуждены нанимать на работу несовершеннолетних. Это, в частности, дает возможность уменьшить количество вакансий в пиковые периоды, а кроме того, разгрузить имеющиеся команды и снизить текучесть кадров. При этом платят несовершеннолетним столько же, как и взрослым. Так, с учетом разрешенного законом времени для работы подростки могут получать более 8 тыс. грн в месяц.

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