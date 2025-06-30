В Украине нанимают на работу несовершеннолетних: почему 16-летние идут работать и сколько им платят

Острая нехватка работников вынуждает украинские компании нанимать на работу несовершеннолетних. Это, в частности, дает возможность уменьшить количество вакансий в пиковые периоды, а кроме того, разгрузить имеющиеся команды и снизить текучесть кадров. При этом платят несовершеннолетним столько же, как и взрослым. Так, с учетом разрешенного законом времени для работы, подростки могут получать более 8 тыс. грн в месяц.

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Об этом говорится в материале Forbes. Отмечается: в период летних каникул в ряде компаний увеличили усилия по привлечению несовершеннолетних для работы. В частности:

Установили должности, которые могут занять такие сотрудники.

Определили их оклад.

Так, подчеркивается, одна из торговых сетей, которая привлекает несовершеннолетних к работе с 2023 года, утвердила 7 должностей, отвечающих требованиям трудового законодательства по трудоустройству 16-17-летних. В частности:

Продавец продовольственных товаров.

Младший повар.

Упаковщик онлайн-заказов.

"Эти должности не разработаны отдельно под несовершеннолетних работников. Они являются полноценной частью операционной системы компании", – говорится в материале.

Почему на работу ищут несовершеннолетних

Причиной же, по которой компания приходится нанимать на работу несовершеннолетних, по словам аналитиков, является "безумный кризис кадров". Так:

В 2024 году из Украины выехало около 500 тыс. человек.

В 2025-м ожидается еще около 200 тыс. мигрантов.

"В Украине безумный кризис кадров. ... Сейчас для компаний борьба за таланты – вопрос выживания", – констатируется в материале.

При этом подчеркивается: речь идет не о работе как таковой, а о представлении компании в таком свете, чтобы школьник решил либо начать в ней работать, либо привести друга.

В свою очередь, в одной из сетей торговых центров утверждают, что благодаря привлечению молодежи им удается нивелировать нехватку персонала. А кроме того:

Разгружать действующих сотрудников.

Растить кадровый резерв.

Как работают и сколько платят несовершеннолетним

В целом же, рассказали в сети магазинов по продаже повседневных товаров, в период каникул подростки у них "могут работать целый день". А после того, как каникулы закончатся, уверяют там, несовершеннолетние могут "совмещать обучение на заочной форме или иметь неполную занятость".

"Платят 16-17-летним такую ​​же ставку, как и у совершеннолетних сотрудников. К примеру ... 55,5 грн в час. Совокупно за месяц подросток может выработать при полной занятости 151 час 20 минут и заработать около 8 305 грн", – отмечают авторы материала.

Законно ли нанимать несовершеннолетних

В целом же, минимальный возраст для трудоустройства в Украине составляет 16 лет. Однако, отмечается:

С 15-ти разрешено работать по письменному согласию родителя.

С 14 лет – по согласию родителей, подросток может приобщаться исключительно к легкому труду, который не вредит здоровью и не нарушает учебный процесс.

"Продолжительность рабочего времени для тех, кто не учится или работает в свободное от учебы время в 16-18 лет – до 36 часов в неделю. Для тех, кто совмещает работу с учебой – до 18 часов в неделю", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: существует ряд запретов. Так, возбраняется привлекать несовершеннолетних к:

Ночной, сверхурочной работе, а также к вредным или опасным условиям труда.

Работам под землей, на вредных производствах, на объектах, где имеются токсичные или взрывчатые вещества.

"Предварительное медицинское освидетельствование обязательно перед принятием на работу, далее – ежегодно, до достижения 21 года. Трудовой договор с несовершеннолетним может быть прекращен только с согласия службы по делам детей, если инициатива увольнения исходит от работодателя", – отметили авторы материал.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на поиск работы у украинцев в 2025 году уходит в среднем 51 день – что больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 50 дней, но гораздо меньше, чем в 2023-м, когда на поиски уходило в среднем 60 дней. Быстрее всего же новую работу находят научные сотрудники, врачи, электрослесари, машинисты и горняки – у представителей таких профессий на это уходит в среднем неделя.

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