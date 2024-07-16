Украинцам предлагают работу дистанционно с зарплатой от 50 тыс. грн: кого возьмут и какие требования
В Украине на популярных кадровых площадках предлагают более 1000 вакансий с дистанционной работой. От 50 тыс. грн. могут получать программисты, специалисты по рекламе и менеджеры по продажам. Размер зарплаты последних зависит от результата работы.
Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Отметим, средняя зарплата в Украине, по данным этого же портала, составляет всего 19,5 тыс. грн (в вакансиях).
PPC-специалист (Amazon) может зарабатывать от 30 тыс. до 90 тыс. грн. Pay Per Click специалист – это специалист по контекстной рекламе, он привлекает на сайт пользователей, которые с большой вероятностью что-то на нем закажут.
Специалисты отвечают за сбор семантического ядра на английском языке, запуск рекламных кампаний, оптимизацию рекламы, регулярный анализ результатов. Требования к кандидату:
- знание английского языка на уровне не ниже Intermediate;
- высокий уровень владения ПК (быстрая печать, работа с Excel, поиск информации);
- опыт работы с Amazon Ads будет преимуществом;
- курсы по контекстной рекламе будут преимуществом.
Менеджер по продажам – до 83,7 тыс. грн. В зависимости от работодателя размер заработной платы для менеджера по продажам может достигать до 83,7 тыс. грн. Среди требований:
- опыт работы в продажах от 6 месяцев;
- "дружба" с CRM;
- желание учиться.
Media buyer до 100 тыс. грн. Это оптовая закупка всех возможных рекламных мест для дальнейшей реализации. Требования к кандидатам:
- опыт по Search Arbitrage от 6 мес.(FB/TT);
- кейсы со спендами от $15k/мес.
Digital-маркетолог – зарплата до 80 тыс. грн. Среди обязанностей: Сбор аналитики по всем рекламным кампаниям, регулярный анализ результатов и создание новых гипотез, анализ трендовых креативов и регулярное пополнение банка креативов, соблюдение маркетинговой стратегии (умение креативить и находить пути улучшения результатов, оставаясь в рамках маркетинговой стратегии).
Требования к кандидату:
- имеет опыт работы от 2 лет в должности Digital-маркетолога;
- имеет опыт работы в E-commerce или Edtech;
- умеет работать с Google Analytics;
- умеет анализировать эффективность запущенных онлайн активностей и вносить коррективы для улучшения процесса.
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