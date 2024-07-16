Украинцам предлагают работу дистанционно с зарплатой от 50 тыс. грн: кого возьмут и какие требования

В Украине на популярных кадровых площадках предлагают более 1000 вакансий с дистанционной работой. От 50 тыс. грн. могут получать программисты, специалисты по рекламе и менеджеры по продажам. Размер зарплаты последних зависит от результата работы.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Отметим, средняя зарплата в Украине, по данным этого же портала, составляет всего 19,5 тыс. грн (в вакансиях).

PPC-специалист (Amazon) может зарабатывать от 30 тыс. до 90 тыс. грн. Pay Per Click специалист – это специалист по контекстной рекламе, он привлекает на сайт пользователей, которые с большой вероятностью что-то на нем закажут.

Специалисты отвечают за сбор семантического ядра на английском языке, запуск рекламных кампаний, оптимизацию рекламы, регулярный анализ результатов. Требования к кандидату:

знание английского языка на уровне не ниже Intermediate;

высокий уровень владения ПК (быстрая печать, работа с Excel, поиск информации);

опыт работы с Amazon Ads будет преимуществом;

курсы по контекстной рекламе будут преимуществом.

Менеджер по продажам – до 83,7 тыс. грн. В зависимости от работодателя размер заработной платы для менеджера по продажам может достигать до 83,7 тыс. грн. Среди требований:

опыт работы в продажах от 6 месяцев;

"дружба" с CRM;

желание учиться.

Media buyer до 100 тыс. грн. Это оптовая закупка всех возможных рекламных мест для дальнейшей реализации. Требования к кандидатам:

опыт по Search Arbitrage от 6 мес.(FB/TT);

кейсы со спендами от $15k/мес.

Digital-маркетолог – зарплата до 80 тыс. грн. Среди обязанностей: Сбор аналитики по всем рекламным кампаниям, регулярный анализ результатов и создание новых гипотез, анализ трендовых креативов и регулярное пополнение банка креативов, соблюдение маркетинговой стратегии (умение креативить и находить пути улучшения результатов, оставаясь в рамках маркетинговой стратегии).

Требования к кандидату:

имеет опыт работы от 2 лет в должности Digital-маркетолога;

имеет опыт работы в E-commerce или Edtech;

умеет работать с Google Analytics;

умеет анализировать эффективность запущенных онлайн активностей и вносить коррективы для улучшения процесса.

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