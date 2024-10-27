Украинцам подсовывают фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

В Украине выросло количество фальшивых гривен. По итогам первой части 2024 года на 1 млн подлинных банкнот приходилось 3,4 подделки, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом. В целом же, в январе – июне 2024 года 90% фальшивок пришлось на два номинала старых выпусков. Это 500 грн образца 2006 года и 200 грн 2007-го.

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О росте количества подделок сообщили в НБУ, передает "Минфин". Там отметили: гривня нового образца лучше защищена – "в том числе, современными оптически-сменными элементами".

"Источники роста гривневых и валютных подделок пока не выявлены. Враждебное влияние РФ исключать нельзя, хотя соответствующих доказательств еще нет. В то же время история знает немало фактов, когда экономика другой страны специально наполнялась фальшивыми деньгами и, таким образом, ослаблялась врагом", – рассказали в Нацбанке.

В то же время заверили в НБУ: несмотря на рост количества подделок, ничего страшного не происходит. Ведь перед началом полномасштабного вторжения России этот показатель был значительно выше – 7,1 фальшивок на 1 млн настоящих денег.

Как распознать фальшивые гривни

Распознать фальшивые гривни можно несколькими способами. В частности, разместив купюру против света. Так проверяется:

Наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты, а также изображении цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи "ГРН" и изображения тризуба.

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол ее наклона. Обращать внимание нужно на:

Изображения.

У настоящих купюр они меняют цвет при рассмотрении под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.

"Знание элементов защиты банкнот гривни и их проверка при расчетах минимизируют риски получения подделок. Имеющиеся на банкнотах гривни элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования", – резюмировали в НБУ.

Кроме того, провести проверку можно на ощупь. Как объяснили в Нацбанке, так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала поддельную иностранную валюту. В общей сложности фальшивомонетчики продали 6 600 поддельных долларов и пытались сбыть еще 3 300 долларов.

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