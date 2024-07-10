Украинцам планируют бесплатно предоставить сжиженный газ в баллонах: кто и где получит помощь

В Украине анонсировали экспериментальный проект, который предоставит бесплатный сжиженный газ в баллонах уязвимым категориям граждан в Харьковской, Сумской и Донецкой областях, чтобы помочь им пережить зимний период. Проект не отменяет оплату за централизованное газоснабжение, а направлен исключительно на гуманитарную помощь.

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Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Цель проекта - помочь людям пережить зимний период, обеспечив их бесплатным топливом для обогрева.

В ведомстве отметили, что информация об отмене оплаты за газоснабжение для жителей указанных областей неправильна. СМИ, используя некорректные заголовки и контексты, распространяют дезинформацию, которая вводит в заблуждение граждан и создает дополнительное социальное напряжение, отметили в Минреинтеграции. Ведомство предоставило следующие разъяснения по проекту:

категории населения: проект касается исключительно уязвимых категорий населения, проживающих на прифронтовых территориях Харьковской, Сумской и Донецкой областей;

тип газа: бесплатно предоставляется только сжиженный газ в баллонах как гуманитарная помощь для прохождения зимнего периода;

бесплатно предоставляется только сжиженный газ в баллонах как гуманитарная помощь для прохождения зимнего периода; централизованное газоснабжение: проект не касается системы централизованного газоснабжения и не предусматривает отмену оплаты за централизованное газоснабжение.

В настоящее время экспериментальный проект еще не утвержден, он проходит согласование с центральными органами исполнительной власти. Минреинтеграция активно работает над его внедрением, чтобы помочь уязвимым категориям населения в тяжелый зимний период.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство планирует предоставлять субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чтобы уменьшить их финансовую нагрузку. Пока документ вынесен на обсуждение среди представителей власти, депутатов и общественности, после чего его рассмотрит правительство.

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