Украинцам переписали правила автострахования: что изменилось и кто получит 50% скидку

В Украине приняли закон, разрешающий участникам боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны получать компенсацию за автострахование. Также они временно освобождаются от обязанности страховаться до середины 2025 года.

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Об этом говорится в доработанном законопроекте №12295-д о внесении изменений в Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств". За основу решения поддержали 279 депутатов.

В ходе обсуждения законопроекта Верховная Рада приняла изменения, позволяющие участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны получить компенсацию расходов на страховые премии, касающиеся заключения внутренних договоров обязательного автострахования. Это позволит компенсировать расходы на оплату страхования за счет Государственного бюджета Украины, а также снизить финансовую нагрузку на лиц, непосредственно привлеченных к боевым действиям или пострадавших в результате войны.

В частности, законопроект предлагает компенсацию расходов на страховые премии в течение действия военного положения и один год после его завершения. Это означает, что участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут не тратить собственные средства на оплату страхования, что, несомненно, улучшит их финансовое состояние по возвращении с фронта или в результате полученной травмы.

Помимо компенсации расходов на оплату страховых премий, законопроект также предусматривает снижение стоимости страхования для лиц с инвалидностью в результате войны. Для таких лиц предлагается уменьшить страховой платеж на 50% при условии, что транспортное средство имеет рабочий объем двигателя до 2500 см 3 или мощность электродвигателя до 100 кВт.

Еще одним важным изменением является временное освобождение участников боевых действий и лиц с инвалидностью от обязанности заключать договор обязательного автострахования. Это увольнение будет действовать до 30 июня 2025 года. Согласно новым нормам, эти лица не будут вынуждены заключать страховой договор, что особенно важно для тех, кто не имеет стабильных доходов или находится в сложных финансовых условиях из-за последствий войны.

Изменения, внесенные в законопроект, направлены на сохранение и усиление социальной защиты участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны. Компенсация расходов на страхование и снижение стоимости страховых премий помогут уменьшить финансовое бремя для этих лиц в послевоенный период.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, государство будет компенсировать стоимость обучения в автошколах ветеранам, их семьям и семьям погибших военных. Программа уже работает в семи городах и будет расширяться, что поможет тысячам украинских защитников стать мобильнее и независимее.

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