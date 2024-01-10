Украинцам перечислили зарплаты: где можно заработать больше всего

В декабре 2023 года в Украине средняя зарплата выросла на 3% – до 19 000 грн. Больше всего – в Киевской области, где она увеличилась на 850 грн, до 20 850 грн. В целом же среди гражданских профессий (кроме руководителей и сферы IТ) самые большие зарплаты в декабре имели медиабаеры – в среднем 55 000 грн, а также эндодонтисты (узкая специальность в стоматологии) – в среднем 50 000 грн.

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Кроме того, рассказали аналитики крупного кадрового портала, самыми "денежными" профессиями в декабре в Украине также стали водитель-международник – в среднем 45 000 грн, и рихтовщик – 40 000 грн. А кроме того:

бизнес-аналитик – 38 000 грн;

риелтор – 37 500 грн;

автослесарь – 35 000 грн;

арматурщик – 33 500 грн;

автоэлектрик, координатор по сбыту, региональный менеджер – 32 500 грн.

Кроме того, представителям сразу ряда профессий платили в среднем 30 000 грн. Это:

зубной техник;

категорийный менеджер;

менеджер по развитию;

менеджер по внешнеэкономической деятельности;

менеджер проектов;

пресс-секретарь;

проектировщик кондиционирования;

специалист по камнеобработке.

В общем же, подчеркивают аналитики, рейтинг должностей с высокими зарплатами (кроме руководителей и сферы IТ) возглавляют специалисты, которые нужны войску. В частности:

стрелок, минометчик, командир отделения, пилот дрона – свыше 70 000 грн;

связист – 60 000 грн.

Где зарплаты выросли больше всего

По областям же больше всего выросли зарплаты в Киевской – на 850 грн, до 20 850 грн. А кроме того:

Львовской – на 500 грн, до 19 000 грн;

Днепропетровской – на 255 грн, до 18 000 грн.

В то же время, подчеркивается, в Одесской и Харьковской областях зарплаты не изменились. Там они остались на уровне 18 000 грн и 17 500 грн соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в ближайшее время в Украине не стоит ожидать резкого роста вакансий в основных секторах экономики. Впрочем, всплеска увольнений тоже – в ближайшее время рынок труда будет достаточно статичным. Впрочем, компании, в которых ожидаются изменения в количестве сотрудников, все же есть – и эти ожидания преимущественно негативные: увольнения будут происходить чаще, чем наем.

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