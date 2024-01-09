Украинцев увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: что происходит на рынке труда

В ближайшее время в Украине не стоит ожидать резкого роста вакансий в основных секторах экономики. Впрочем, сплеска увольнений тоже – в ближайшее время рынок труда будет пребывать в достаточно статичном положении. Впрочем, компании, в которых ожидаются изменения количества сотрудников, все же есть – и эти ожидания преимущественно негативные: увольнения будут происходить чаще, чем наем.

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Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка. Согласно ему, сфера торговли стала единственной, где нанимать новых сотрудников собираются чаще, чем увольнять имеющихся – 9% против 8%. Впрочем, подавляющее большинство компаний сектора не намерено менять количество своих работников – таких 84%.

В то же время, среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 78%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 15%, что 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 80%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 13%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 70%;

нанимать новых – 5%;

проводить увольнения – 25%, что в 5 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Украинцам начали повышать зарплаты

В то же время, по данным НБУ, украинские работодатели начали повышать зарплаты своим сотрудникам, причем не просто номинально, но и реально: выше уровня инфляции. Причина – дефицит кадров.

Там объяснили: дело в вызванных полномасштабной войной структурных перекосах на рынке труда. Из-за которых работодатели часто не могут найти специалиста на открытую вакансию.

"Рынок труда медленно, но все же восстанавливается. По оценкам НБУ, безработица постепенно сокращается. Несмотря на это, ситуация на рынке труда остается сложной. Наибольший кадровый голод, согласно опросам бизнеса, испытывают предприятия строительной отрасли и перерабатывающей промышленности", – рассказали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине уже увеличилась средняя зарплата. Так, в III квартале 2023 года (июль – сентябрь) она составила 17 937 грн – что на 22,7% выше, чем годом ранее.

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