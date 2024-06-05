Украинцам "отрезается" связь при отключениях света: почему не работают интернет-вышки

Некоторые регионы Украины ощущают проблемы с "падением" связи при отключении света. Причина – отсутствие резервных видов питания на основных башнях теле-, радиосвязи и интернет-связи. Тем не менее, в Минэнерго уверяют, что проблему пытаются решить.

Об этом сообщил заместитель главы министерства Николай Колесник. Он отметил: соответствующий вопрос поднимался при обстрелах еще год назад.

"Мы будем обращать внимание местных органов власти для того, чтобы оперативно установить дополнительную резервную генерацию для башен теле-, радио-, связи. Это важный вопрос. Мы сегодня имеем некоторые обращения, очень быстро реагируем и сотрудничаем с коллегами, которые напрямую видят, где и какая проблематика возникает", – сказал замминистра.

Как не остаться без связи при отключениях электроэнергии

В то же время, быть на связи даже во время блэкаутов можно. В частности, используя оптоволоконную технологию xPON.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. Он объяснил: xPON требует "гораздо меньше энергии для поддержки работы интернет-сетей во время отключений".

"Большинство провайдеров, которые используют ее, могут предоставить услуги в течение 72 часов отсутствия энергоснабжения. К примеру, в Харьковской области в первые три дня обесточивания в марте 99% пользователей с технологией xPon имели бесперебойный доступ к интернету", – говорится в сообщении.

Для использования же xPON в квартиру будет проведено оптоволокно. Питание обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией (например, через зарядную станцию). Время работы – около 72 часов.

В то же время, существуют и другие технологии. В частности, такие:

xDSL

Нужен медный телефонный кабель (подойдет от Укртелекома). Как и для других технологий, нужен павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов.

DOCSIS

Для нее нужен телевизионный кабель. Питание также обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов, но в отдельных случаях может достигать около 72 часов.

FTTx

Для ее использования будет протянуто оптоволокно в многоквартирный дом. Питание обеспечивается через павербанк либо же другое устройство с аналогичной функцией. Время работы – 4-8 часов, однако в отдельных случаях оно может составить около 72 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, мобильный оператор "Киевстар" начал рассылать своим абонентам SMS-сообщения об отключении 3G. Причина – намерение компании развивать 4G-сеть.

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