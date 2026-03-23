Украинцам отключают мобильные номера: какой оператор обновил правила

Мобильный оператор "Киевстар" изменил правила действия своих номеров для абонентов предоплаты. Как и ранее, срок действия номера будет составлять 365 дней, после чего он будет отключен – однако теперь этот период будет делится на 2 этапа. Обновление вступило в силу с 6 февраля.

Видео дня

Об этом сообщили в самом "Киевстаре". Там отметили:

Первый этап будет действовать в течение 274 дней.

Отсчет стартует с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифа. В это время, объясняется, номер будет находиться в активном состоянии. Абонентам будут доступны все услуги.

Второй этап – приостановленное на 91 день.

В это время абонент будет получать SMS, в которых ему будут напоминать о пополнении счета во избежание деактивации номера. В противном случае его действие будет приостановлено. Т.е., его владелец сможет совершать звонки только на сервисные номера.

Почему "Киевстар" изменил правила действия своих номеров

Причин же, по которым "Киевстар" решил обновить правила действия своих номеров, в операторе назвали две. Ими, в частности, являются:

намерение сохранять номера за активными абонентами;

упрощение условий мобильной связи.

Как продлить срок действия номера

В целом же, отметили в "Киевстаре", продлить срок действия номера можно в несколько способов. Один из них – уже упоминавшееся пополнение счета минимум на 30 грн.

Также можно оплатите основной пакет услуг на 4 недели или месяц. Альтернатива – оплата дневного пакета. Т.е., когда оплачивается только 1 день использования услуг.

Впрочем, есть исключения – они касаются тех, кто использует тариф с оплатой за год или полгода. В таком случае "срок действия номера будет продолжаться каждый раз, когда обновляется пакет услуг".

Как восстановить номер

В то же время, подчеркивается, для восстановления полноценной работы номера потребуется пополните счета. Минимальная сумма будет составлять 30 грн единым платежом. При этом, акцентируется, нужно именно пополнить счет – ведь "такие услуги как Экстра деньги или перевод средств не продлевают срок действия".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, говорится в материале OBOZ.UA, если власти примут решение "привязать" сим-карты к паспортам украинцев, определенное количество граждан может остаться без мобильной связи. Однако это произойдет, только если они откажутся выполнять новое требование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!