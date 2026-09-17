Украинцам объяснили, как запастись луком на зиму: сколько денег понадобится

Осенний запас овощей на зиму – традиционный осенний "ритуал" для большинства украинских семей. В этом году необходимый запас лука для семьи из четырех человек может обойтись примерно в 800 грн. Сейчас же его цена в крупнейших сетях супермаркетов составляет 16,49-20 грн/кг.

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Об этом сообщает "Киев24". В то же время украинцам советуют обратить особое внимание на лук: из-за сухого и жаркого лета он получился мельче, чем в прошлом году, но гораздо плотнее, благодаря чему он должен хорошо храниться.

Сколько нужно заготовить

В среднем на одного человека зимой понадобится около 10 кг лука – это примерно половина стандартной сетки весом 20–22 кг. По средней цене 20 грн/кг такой запас обойдется примерно в 200 грн, поэтому:

семье из четырёх человек стоит брать как минимум две сетки (от 40 кг ), что в денежном эквиваленте составит ориентировочно 800 грн ;

), что в денежном эквиваленте составит ; для тех, кто использует лук во многих блюдах, базовый объем следует увеличить на 20-30 %, то есть семейный запас увеличится ещё на 6-7 кг.

Как выбрать лук

Для дополнительной экономии овощ значительно выгоднее покупать мелкой оптом. А чтобы запас не испортился за несколько недель, при покупке стоит обращать внимание на два ключевых показателя качества:

Состояние шейки

У хорошо созревшей и сухой луковицы шейка должна быть тонкой, плотной и полностью сухой. Если шейка толстая, влажная или мягкая – такой овощ быстро начнёт гнить, брать его для длительного хранения не стоит.

Плотность

Сжмите луковицу пальцами – качественный овощ должен быть твёрдым. Если же поверхность легко продавливается и остаются вмятины – это признак начала порчи или того, что лук собирали во время дождя, поэтому долго храниться он не будет.

Цены на лук

Собственный анализ цен на лук от OBOZ.UA показал, что по состоянию на 17 сентября его оптовая стоимость варьируется от 10 до 14 грн/кг. В частности, овощ можно купить на таких популярных украинских рынках:

"Столичный" (Киев) – 14 грн/кг;

"Шувар" (Львов) – 12 грн/кг;

"Початок" (Лиски, Одесская обл.) – 10–14 грн/кг.

В то время как цены в супермаркетах традиционно выше. В крупнейших розничных торговых сетях лук продается в среднем по 16,49–20 грн/кг. В частности:

"Фора" – 16,49 грн/кг (цена без скидки – 19,49 грн/кг);

АТБ – 19,59 грн/кг;

"Varus" – 17,90 грн/кг (цена без акции – 19,90 грн/кг);

Auchan – 18,90 грн/кг;

"Сильпо" – 20 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине картофель нового урожая начал массово дешеветь – сейчас средняя цена составляет около 14,70 грн/кг, однако после завершения сбора урожая цены могут пойти вверх. Поэтому тем, кто планирует делать запасы на зиму и имеет условия для хранения, стоит присмотреться к закупкам во второй половине сентября.

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