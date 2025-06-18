Украинцам назвали курс доллара до конца года: валюта может подорожать, но есть нюанс

В Украине до конца года официальный курс доллара может достичь отметки 43-44 грн. То есть с июля по декабрь он может вырасти в среднем на 2,5-5%. В то же время изменения на валютном рынке не будут резкими.

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Такой прогноз OBOZ.UA озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов. "Режим "управляемой гибкости" в условиях войны полностью себя оправдывает: на рынке отсутствуют хаотичные или "аритмичные" колебания. Любая курсовая коррекция происходит постепенно – без скачков вверх или обвалов. К тому же международные валютные резервы позволяют корректировать объем валютных интервенций, максимально уравновешивая спрос и предложение", – подчеркнул банкир.

При этом он отметил, что никакие курсовые прогнозы не способны полностью учесть текущие военные и экономические обстоятельства – как в Украине, так и в мире. Поэтому к прогнозированию курсовых показателей основных валют следует относиться с осторожностью.

"В течение последних месяцев валютные тренды на мировых рынках неоднократно менялись. Однако благодаря особому валютному режиму в Украине мы не видим значительных провалов или стремительного роста курса доллара. Зато курс евро будет оставаться соразмерным с мировой стоимостью этой валюты", – объяснил специалист.

Также на курс доллара в Украине могут повлиять и другие факторы. В частности, такие:

формирование госбюджета на 2026 год: это станет ориентиром касательно темпов роста экономики и ожидаемых объемов международной финансовой поддержки, размер которой пока неизвестен;

военная неопределенность;

стратегия Нацбанка: ожидается, что регулятор и в дальнейшем будет сочетать элементы регулирования и свободного рынка.

Курс доллара в 2025 году: официальный прогноз

Кабинет министров в конце мая улучшил ожидания относительно официального курса доллара в Украине. Согласно Бюджетной декларации, в 2025-м среднегодовой курс должен составить 43,3 грн, тогда как в начале года в правительстве прогнозировали, что этот показатель будет находиться на уровне 45 грн.

Причиной же такого улучшения в экспертной среде называют рекордные золотовалютные резервы, а также более прогнозируемую, чем раньше, финансовую поддержку Украины ее партнерами. Кроме того, весной Нацбанк тратил валюту из своих резервов медленнее, чем она поступала от международной помощи.

В целом же, согласно Бюджетной декларации, в ближайшие годы официальный курс доллара в Украине будет постепенно расти. Ожидается, что среднегодовое значение будет составлять:

в 2025-м – 43,3 грн/доллар;

в 2026-м – 44,7 грн/доллар;

в 2027-м – 45,2 грн/доллар;

в 2028-м – 45,6 грн/доллар.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский доллар упал относительно евро до самой низкой отметки с конца 2021 года. Это связано в том числе с заявлением американского министра о возможном дефолте в США.

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