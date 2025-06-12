США на грани исторического кризиса: доллар уже рекордно упал за 4 года

Американский доллар упал относительно евро до самой низкой отметки с конца 2021 года. Это связано в том числе с заявлением американского министра о возможном дефолте в США.

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Как сообщает Reuters, 12 июня курс евро вырос до $1,1589, что стало для этой валюты максимумом за 3,5 года. Аналитики связывают это с рядом факторов, из-за которых инвесторы обратились к безопасным активам.

В частности, это связано с решением президента США Дональда Трампа вывести часть американского военного контингента с Ближнего Востока. Он назвал это "опасным местом" и пообещал не позволить Ирану разработать ядерное оружие.

Также эксперты объясняют это поддержкой евро Европейским центральным банком. Финансовый регулятор ЕС готовится к паузе в своем годовом цикле смягчения монетарной политики после того, как инфляция вернулась к целевым 2%.

С другой стороны, сообщает Bloomberg, министр финансов страны Скотт Бессент предположил, что во второй половине лета США доберутся до потолка госдолга, который сейчас превышает $36,9 трлн. Это будет означать технический дефолт.

На вопрос, когда в США закончатся деньги для оплаты счетов по государственному долгу, Бессент ответил, что, по его ожиданиям, это произойдет в середине или в конце лета. "Так называемая дата X – это движущаяся цель", – отметил он.

Ранее на этой неделе в Бюджетном управлении Конгресса заявили, что полномочия США по заимствованиям закончатся уже к середине августа, хотя ранее предполагалось, что это может произойти уже в начале августа.

США могут достичь потолка госдолга: какими будут последствия

Госдолг США сейчас превышает $36,9 трлн и увеличивается в среднем на $1 трлн ежегодно. То есть расходы из федерального бюджета страны значительно превышают поступления.

Потолок госдолга на законодательном уровне закрепляется Конгрессом страны. Если же он будет достигнут, это будет означать, что США больше не смогут привлекать кредиты, которые используются в том числе для погашения предыдущих займов. То есть это будет означать технический дефолт и принесет ряд негативных последствий:

ограничение финансирования правительства и госучреждений США , включая обеспечение национальной обороны или финансирование государственных выплат и социального обеспечения;

, включая обеспечение национальной обороны или финансирование государственных выплат и социального обеспечения; снижение международными агентствами кредитного рейтинга США , что повысит стоимость займов как для бизнеса, так и для домовладельцев;

, что повысит стоимость займов как для бизнеса, так и для домовладельцев; потери доверия инвесторов и распродажи казначейских облигаций США и ослабления доллара.

Чтобы этого не произошло, Конгресс США систематически повышает потолок госдолга. А с июня 2023 года до конца 2024-го, когда долг достиг $36 триллионов, ограничения временно приостановили.

Как уже сообщал OBOZ.UA, миллиардер и основатель Tesla Илон Маск ранее также пугал американцев возможным дефолтом. Причиной, по его мнению, может быть отсутствие сокращения бюджета.

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