Прогноз по курсу доллара в Украине существенно изменили: почему в правительстве "пересмотрели планы"

Кабинет министров улучшил ожидания относительно официального курса доллара в Украине. Согласно Бюджетной декларации, в 2025 году средний курс должен составить 43,3 грн, тогда как в начале года в правительстве прогнозировали, что этот показатель будет находиться на уровне 45 грн. Причиной же такого улучшения в экспертной среде называют рекордные золотовалютные резервы, а также более прогнозируемую, чем раньше, финансовую поддержку Украины ее партнерами.

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Об этом рассказал президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак, передает "Минфин". Он напомнил:

Международная финансовая помощь – "это всегда валюта".

Эту валюту правительство должно продавать – чтобы тратить гривню внутри Украины.

При этом Козак подчеркнул: в настоящее время Нацбанк тратит валюту из своих резервов медленнее, чем она поступает от международной помощи. А ее запасов "гарантированно хватит до середины 2026 года".

"Есть валютные расходы бюджета, как, например, закупка оружия, но большая часть бюджетных расходов – это гривня. Исходя из того, что Нацбанк не планирует быстро либерализовать внешнюю торговлю, есть ограничения по выводу валюты из страны, правительство считает, что валюты будет достаточно для того, чтобы НБУ мог удерживать курс с небольшой девальвацией", – объяснил он действия правительства.

Что прописано в Бюджетной декларации

В целом же, согласно Бюджетной декларации, в ближайшие годы курс официальный курс доллара в Украине будет расти. Ожидается, что среднегодовое значение будет составлять:

в 2025-м – 43,3 грн/доллар;

в 2026-м – 44,7 грн/доллар;

в 2027-м – 45,2 грн/доллар;

в 2028-м – 45,6 грн/доллар.

Какой курс доллара в Украине сейчас

В то же время, на 2 июня Нацбанк обновил официальный курс до 41,53 грн/доллар. Что соответствует текущему.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что заметный рост официального курса доллара в Украине ожидается уже в скором времени. По прогнозу, в июне он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн.

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