Украинцам озвучили новые размеры пенсий и минималки: какое решение приготовило правительство и что заложат в бюджет

Министерство финансов направило письмо распорядителям бюджетных средств, в котором описало новые финансовые реалии, указало на ограничения, бюджетную политику и раскрыло плановые социальные стандарты на следующие несколько лет. Положительная новость – по сравнению с предыдущей Бюджетной декларацией, правительство все же нашло средства на хоть и недостаточную, но индексацию социальных стандартов.

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В 2025-м украинцам не будут повышать ни минимальную зарплату, ни минимальную пенсию. На это решение уже практически невозможно повлиять (хотя технически все еще можно внести изменения в действующий бюджет через Раду). Однако в проекте бюджета на следующий год наконец-то предусмотрели перерасчет основных показателей социальных стандартов.

OBOZ.UA изучил письмо Минфина распорядителям бюджетных средств и рассказывает о том, что нужно знать украинцам о планах правительства.

Проект бюджета еще не разработали, но некоторые цифры уже озвучили

До 1 июня правительство должно одобрить бюджетную декларацию и подать ее в Верховную Раду. Бюджетная декларация разработана на 2026-2028 годы (предыдущая также разрабатывалась на три года, но уже не актуальна). То есть фактически декларация разрабатывается на три года, но меняется ежегодно. До 15 июля Верховная Рада должна рассмотреть декларацию.

Готовый проект бюджета, разработанный с учетом Бюджетной декларации, должен быть подан в Раду до 15 сентября. Поэтому у правительства еще достаточно времени для того, чтобы учесть все предложения и замечания (ну или проигнорировать их).

Министерство финансов, как написано в письме к распорядителям, считает, что необходимо уменьшать дефицит бюджета. Более того, это единственный вариант – политическая и экономическая ситуация у партнеров меняется, поэтому они не смогут бесконечно долго компенсировать своими деньгами дыру в бюджете Украины.

"Украина в дальнейшем продолжает опираться на финансовую поддержку международных партнеров для обеспечения устойчивости государственных финансов. В то же время в мировой политике и экономике наблюдаются тенденции, которые могут влиять на возможности стран-партнеров оказывать помощь в объемах, наблюдавшихся ранее. В среднесрочной перспективе предусмотрено постепенное уменьшение внешней финансовой поддержки Украины и, соответственно, постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета", – отмечают в Минфине.

Хотя на самом деле стремиться уменьшить дефицит бюджета стоит даже несмотря на размеры международной помощи. Дефицит в 2026-м должен составлять 9,9% ВВП, а следующие два года уменьшаться до 5,2% и 3,8% ВВП соответственно. Последняя цифра – в пять раз меньше действующего дефицита (19,4% ВВП). Такое уменьшение предусмотрено планами Минфина.

В правительстве достаточно сдержанно оценивают перспективы экономического восстановления. С одной стороны, экономика действительно показывает способность адаптироваться к новым условиям, а с другой – есть много проблем, которые не позволят быстро восстановиться. Прежде всего речь идет о рисках безопасности, накоплении разрушения предприятий, демографическом кризисе.

"С учетом накопленных разрушений предприятий промышленного комплекса, энергетической сферы и транспортной инфраструктуры, а также демографических дисбалансов, связанных с миграционными процессами внутри страны и оттоком населения за границу, восстановление экономики может занять длительное время", – отмечают в Минфине.

Что будет с ценами, зарплатами, пенсиями и ВВП

Прогноз разработан в условиях "отсутствия рисков безопасности" в 2026-2028 годах. Вероятно, речь идет об окончании полномасштабной войны. В этот период ВВП будет расти ежегодно примерно на 5,1%. Это достаточно высокий показатель, однако для того, чтобы компенсировать падение прошлых лет, понадобится значительный период.

Россия несколько раз останавливала рост украинской экономики и прямой военной агрессией приводила к тяжелому экономическому падению. В 2013-м ВВП Украины (данные Всемирного банка) был на уровне 182,6 млрд долларов. После начала войны экономика начала стремительно падать, и по состоянию на 2015 год ВВП составлял уже 91 млрд долларов. Только по состоянию на 2021 год Украине удалось полностью компенсировать падение после начала войны. ВВП вырос до 199,7 млрд долларов. А в 2022-м произошло падение до 161,9 млрд долларов.

В то же время темпы роста цен должны снижаться. Инфляция (декабрь к декабрю) в этом году будет на уровне 9,5%, в следующем – 8,6%. В 2027-м темпы роста цен должны замедлиться до 5,9%, а в 2028-м – быть на уровне 5,3%. Вместе с тем будет расти и курс доллара. В среднем стоимость американской валюты будет составлять:

в 2025-м – 43,4 грн/$;

в 2026-м – 44,7 грн/$;

в 2027-м – 45,2 грн/$;

в 2028-м – 45,6 грн/$.

Относительно хорошая новость – планы повышать минималку. В предыдущей Бюджетной декларации правительство заложило замораживание социальных стандартов на три года (а это фактически катастрофическое падение доходов для отдельных категорий бюджетников, пенсионеров, выплаты которых приближены к минимальным).

Размер фактического прожиточного минимума рассчитывает Минсоцполитики. И если посчитать по ценам февраля 2025-го (последние данные), окажется, что украинцу нужно зарабатывать минимум 10 600,5 грн. И это на 2600,5 грн больше, чем минимальная зарплата в Украине. То есть гражданин, который работает полный день, может находиться за чертой бедности.

К сожалению, эта ситуация не исправится. Фактический прожиточный минимум для взрослого человека в феврале 2025-го все еще будет больше минимальной зарплаты даже по состоянию на 2028-й. Всего минималку получают около 1,5 млн украинцев. Значительная часть из них – это те, кто остальную зарплату получает в конвертах. Но есть и те, кто действительно работает за 8 тыс. грн. Государственный центр занятости опубликовал более 9,1 тыс. вакансий с такой зарплатой.

Минималка будет расти такими темпами:

с 1 января 2026 года – 8 688 грн;

с 1 января 2027 года – 9 374 грн;

с 1 января 2028 года – 10 059 грн.

В Украине в 2025-м минимальная пенсия не изменилась и ее размер составляет 2 361 грн. При этом реальный прожиточный минимум (стоимость потребительской корзины) для пенсионера по состоянию на февраль этого года составляет 6 685,45 грн. Даже украинцы со средней пенсией получают меньше, чем нужно для обеспечения базовых физиологических потребностей.

Как планируют увеличивать минимальную пенсию в Украине:

в 2026-м – 2 564 грн;

в 2027-м – 2 715 грн;

в 2028-м – 2 859 грн.

То есть с 2024-го до 2028-го минимальная пенсия в Украине возрастет всего лишь на 498 грн. Без комплексной пенсионной системы количество пенсионеров за чертой бедности будет стремительно расти.

Стоит отметить, что Минфин всегда рассматривает едва ли не самый пессимистический сценарий развития событий и крайне сдержанно оценивает перспективы роста. Их задача – пытаться свести доходы и расходы. И поэтому слишком оптимистичные прогнозы могут привести к бюджетному коллапсу. Вместе с тем есть и более позитивный сценарий – окончание войны, реформирование экономики и вступление в ЕС может дать толчок для стремительного развития.