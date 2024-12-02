Украинцам насчитали "Национальный кэшбек" за ноябрь: сколько денег получат и на что могут потратить

Украинцы начали активнее пользоваться кэшбеком от государства – за ноябрь было накоплено более 250 млн. гривен. Это вдвое больше, чем в октябре.

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Как сообщили в отделе по связям с общественностью и средствами массовой информации Министерства экономики. В ведомстве отметили, что по состоянию на конец ноября граждане открыли 4,6 млн карт "Национальный кэшбек".

Таким образом, в среднем украинцы получили по 54,30 грн кэшбека на человека. Это заметно меньше, чем в предыдущем месяце (65 грн), что свидетельствует о том, что средний чек участников программы уменьшился.

"Количество участников программы и сумма начисленного кэшбека продолжают стабильно расти. Программа создает комплексный эффект: граждане получают финансовую поддержку в виде 10% кэшбека, государство получает налоги на Вооруженные силы, у местных производителей есть заказы и создаются рабочие места", – отметила первая вице-премьер-министр — министерша экономики Украины Юлия Свириденко.

Выплата "Национального кэшбека": когда можно получить деньги

Кэшбек выплачивается в конце следующего месяца. То есть, средства за ноябрь можно будет получить в конце декабря, а за декабрь — в феврале 2025 года. Национальный кэшбек не облагается налогом.

Чтобы получить выплату вовремя, необходимо активировать карту для выплат в приложении Дія. Для этого нужно:

Открыть "Национальный кэшбек" в разделе "Сервисы" приложения;

Ознакомиться с условиями и нажать "Начать"

Нажать "Открыть карту для выплаты", выбрать свой банк и авторизироваться в приложении банка.

В дальнейшем карта "Национальный кэшбек" может быть использована для получения "Зимней е Поддержки". К программе уже присоединились 1600 производителей, а 10% кэшбека насчитывается для 340 тысяч товаров украинского производства, которые для удобства потребителей маркируются специальными отметками на полках или ценниках.

Их можно купить в ведущих торговых сетях, аптеках, автозаправочных станциях. На входе в заведение, где действует программа, размещаются соответствующие наклейки. Проверить, начисляется ли кэшбек на тот или иной товар, можно с помощью сканера штрих-кодов в Дії.

Полученные средства могут быть использованы для оплаты различных услуг: коммунальных, медицинских, транспортных и других. Кэшбек можно задонатить в поддержку Вооруженных Сил Украины или приобрести военные облигации.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцы жалуются Госпотребслужбе на неначисление средств по программе "Национальный кэшбек ". Однако решать эту проблему не относится к ее обязанностям. При этом следует помнить: кэшбек начисляется за покупку не всех товаров украинского производства.

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