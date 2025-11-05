Украинцам изменят цены ряда билетов на поезда "Укрзалізниці": чего ожидать

В Украине могут ввести динамическое ценообразование на несколько классов поездов – это означает, что стоимость билетов в СВ, первом классе и на часть "Інтерсіті" будет меняться в зависимости от спроса, даты покупки и заполненности поезда. В то же время в "Укрзалізниці" образовалась критическая финансовая ситуация, грузовые перевозки просели почти вдвое, убытки превышают 7 млрд грн.

Об этом сообщил член Наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко во время заседания в Верховной Раде. Он отметил, что доходы почти всех ключевых направлений резко сократились, что привело к многомиллиардным убыткам.

Именно поэтому в компании объявили о новых шагах по финансовому восстановлению – в частности, внедрение динамического ценообразования на билеты в вагонах СВ, первого класса и на часть рейсов "Интерсити". Динамическое ценообразование – это система, при которой цена на билет меняется в зависимости от спроса, даты и времени покупки, заполненности поезда и сезона. То есть билеты:

дорожают , когда спрос высокий (праздники, пиковые рейсы, выходные, популярные направления);

, когда спрос высокий (праздники, пиковые рейсы, выходные, популярные направления); дешевеют, когда спрос ниже (обычные дни, поезд далеко не полный).

По такой схеме уже много лет работают авиакомпании, европейские железные дороги и компании автобусных перевозок. Цель – обеспечить справедливое распределение мест и стабильные доходы перевозчика. Для пассажира это означает:

купил заранее – дешевле;

– дешевле; купил в последний момент – дороже;

– дороже; самые популярные поезда – самые дорогие;

малозагруженные маршруты – наоборот, могут быть дешевле, чем сейчас.

Решение коснется и грузовых тарифов также – их планируют индексировать в два этапа, чтобы компенсировать потери и стабилизировать финансирование инфраструктуры.Лещенко подчеркнул, что железная дорога находится на грани остановки из-за исчерпания ресурсов. В частности:

потеряно 49% грузовых перевозок;

за 9 месяцев 2025 года чистый убыток составил 7,19 млрд грн;

убытки пассажирских перевозок еще больше;

чтобы удержать работу железной дороги, из государственного бюджета уже предусмотрено 13 млрд грн, а в следующем году нужно 16 млрд грн;

компания нуждается в поддержке налогоплательщиков, поскольку без компенсирования расходов пассажирские перевозки остаются убыточными.

для стабилизации ситуации планируют индексацию тарифов на грузовые перевозки – в два этапа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сейчас в Украине железнодорожное сообщение с прифронтовой Донетчиной продолжает работать, но в условиях войны маршруты и условия перевозок претерпели серьезные изменения. Пассажиры, которые планируют путешествия в Краматорск, Славянск должны быть готовы к логистическим ограничениям, пересадкам и задержкам или отсутствию билетов.

