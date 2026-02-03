Украинцам изменили маршруты поездов: как курсируют и где наибольшие задержки

Из-за повышенных рисков безопасности на Харьковщине и Запорожском направлении вместо поездов действуют автобусные объезды и трансферы, в то же время на Сумщине движение сохранено несмотря на обстрелы. Наибольшие задержки 3 февраля зафиксированы на рейсах Лозовая – Чоп и Лозовая – Львов и составляют более 4 часов по техническим причинам.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". На Харьковщине особое внимание уделяют участку Лозовая – Барвенково – Краматорск, который и в дальнейшем находится в зоне повышенных рисков.

Поэтому пассажирам рекомендуется пользоваться автобусным объездом, который организован со стыковкой, чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасное продолжение путешествия. В "Укрзализныце" отмечают, что решение об изменении маршрута принимается исключительно из соображений безопасности пассажиров и железнодорожников.

В Запорожском регионе сохраняется усиленный мониторинг угроз безопасности. По состоянию на сегодня запланированы автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем.

Пассажирам, которые направляются в Синельниково или Запорожье, советуют на подъезде к Днепру четко выполнять инструкции поездной бригады и работников вокзала. Тем, кто отправляется из Запорожья или Синельниково, стоит внимательно следить за сообщениями в приложении Укрзализныци и объявлениями на станциях.

В компании не исключают, что при условии улучшения ситуации с безопасностью отдельные поезда могут быть точечно пропущены без автобусного объезда, как это уже происходило ранее. В то же время приоритет остается неизменным – максимальная безопасность перевозок.

На Сумщине, несмотря на обстрел Конотопа, движение поездов решили не останавливать. Мониторинговые группы работают в усиленном режиме, постоянно оценивая угрозы.

В случае прямой опасности, в частности при угрозе ударов БПЛА, возможны вынужденные остановки поездов вблизи укрытий, чтобы обеспечить защиту пассажиров. По состоянию на утро 3 февраля зафиксирован ряд задержек в движении поездов. В частности:

№103/104 Лозовая – Чоп и №15/16 Лозовая – Львов задержка более 4 часов по техническим причинам;

и задержка более 4 часов по техническим причинам; №145/146 Харьков – Ворохта и №51/52 Харьков – Черновцы задержка почти 3 часа из-за технических неисправностей;

и задержка почти 3 часа из-за технических неисправностей; №143/144 Сумы – Рахов задержка более полутора часов;

задержка более полутора часов; международные рейсы Пшемысль – Киев и Хелм – Днепр задерживаются из-за проверок и процедур на границе;

и задерживаются из-за проверок и процедур на границе; поезд №67/68 Киев – Варшава также идет с опозданием по техническим причинам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" запустила новый поезд – между Одессой и Раховом Закарпатской области. Таким образом, он будет курсировать между двумя ключевыми туристическими регионами страны. В первый рейс поезд отправится уже 3 февраля – из Одессы. Билеты на него уже продают, и плацкарт на рейс 3 февраля из Одессы стоит 333 грн.

