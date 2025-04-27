Украинцам будут продавать 2 грн с уникальным дизайном: каждый получит всего по 1 штуке

В Нацбанке анонсировали продажу памятной монету "100 лет со дня рождения Игоря Шамо". Ее номинал составляет 2 грн. Стоимость монеты – 153 грн за штуку. Продажа запланирован на 29 апреля, а купить каждый покупатель сможет только 1 монету.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: посвящена монета столетию со дня рождения легендарного композитора, "оставившего незабываемый след в музыкальном наследии нашей страны".

"Игорь Шамо – автор многочисленных симфоний, камерных произведений и песен. Его музыка полна душевной теплоты и патриотизма, а знаменитая композиция "Як тебе не любити, Києве мій?" с 2014 стала официальным гимном Киева", – говорится в описании монеты.

Что известно о новой монете

Монета была введена в оборот 21 февраля 2025 года.

Тираж – 50 000 штук.

Монета отчеканена из нейзильбера – сплава меди, никеля и цинка.

Гурт – рифленый.

Продают монету в специальной сувенирной упаковке. На ней указаны:

информация о монете;

информация об Игоре Шамо.

Как выглядят 2 грн с уникальным дизайном

На аверсе (лицевой стороне монеты) изображена стилизованная композиция пейзажей, знаковых зданий и памятников города Киева, обрамленных листьями каштанов. Ниже на зеркальном фоне размещены:

нотная запись произведения Шамо;

номинал с графическим символом гривни;

год чеканки.

В центре вверху расположен малый Государственный герб Украины и надпись "УКРАЇНА". Внизу справа указан логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе (обратной стороне) изображен стилизованный портрет Игоря Шамо. Под портретом – ноты. Слева от портрета вертикально указаны надписи "ІГОР / ШАМО" и годы жизни композитора 1925-1982.

Как сообщал OBOZ.UA, дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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