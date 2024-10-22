Украинской авиакомпании во время войны дали разрешение на полеты в Европу: стало известно, когда полетят

Предоставление украинской авиакомпании Supernova Airlines разрешения на выполнение международных авиаперевозок не дает ей права осуществлять такие авиарейсы до открытия неба. Также это не значит, что украинское небо в ближайшее время планируется открыть.

Видео дня

Об этом пресс-секретарь "Новой почты" Марина Азизова пояснила hromadske. Также это подтвердил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко.

Ткаченко отметил, что о частичном открытии неба в контексте выдачи летных разрешений речь пока не идет. Но каждый авиаперевозчик, предоставляющий услуги по перевозке пассажиров, груза, почты воздушным транспортом, должен получить соответствующий сертификат и лицензию на осуществление такой деятельности.

"Предоставленное право не является фактическим разрешением на выполнение полетов, а является лишь коммерческой возможностью перевозки загрузки по указанным маршрутам. Сейчас компания получила Сертификат эксплуатанта, Лицензию на перевозку грузов, то есть завершила цикл формирования как авиакомпания ", – пояснил замминистра.

Тимур Ткаченко подчеркнул, что нынешняя ситуация с безопасностью не позволяет совершать полеты гражданской авиации. "Небо над Украиной все еще, к сожалению, закрыто", - резюмировал он.

Авиакомпания "Новой почты" получила лицензию на полеты: что известно

22 октября стало известно, что Государственная авиационная служба Украины предоставила Supernova Airlines права на регулярные международные рейсы Львов – Прага и Киев – Прага. Срок действия разрешений с 1 ноября 2024 года на неограниченный срок.

Компания была создана еще в 2021 году для обеспечения быстрой доставки почты, товаров электронной коммерции и грузов между Украиной и международными направлениями. До начала полномасштабной войны в Украине компания планировала приступить к выполнению регулярных грузовых авиарейсов, однако война изменила эти планы.

Supernova Airlines получила сертификат эксплуатанта 6 января 2023 г., что позволило компании официально начать подготовку к осуществлению грузовых авиаперевозок. Одним из первых шагов было приобретение двух самолетов АН-26 на условиях лизинга для выполнения грузовых рейсов. Уже осенью 2023 года компания получила права на эксплуатацию воздушных линий по направлениям из Львова и Киева в ключевые международные хабы, такие как Нью-Йорк, Варшава, Льеж и другие города, что свидетельствует об амбициозных планах Supernova Airlines по расширению своих услуг.

Однако новейшая новость касается получения компанией прав на эксплуатацию регулярных авиарейсов по маршрутам Львов – Прага и Киев – Прага с 01 ноября 2024 на неограниченный срок. Согласно приказу №789, Supernova Airlines получила все необходимые разрешения для организации полетов по этим маршрутам, что открывает новые возможности для развития компании на европейском рынке.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обсуждается возможность открытия Львовского аэропорта во время войны, но вопрос безопасности остается главным приоритетом. Окончательное решение зависит от результатов консультаций и поддержки международных партнеров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!