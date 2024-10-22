Украинская авиакомпания получила разрешения на полеты во Львов и Киев: известно название

Supernova Airlines получила права на регулярные международные рейсы Львов – Прага и Киев – Прага с 01 ноября 2024 на неограниченный срок. Это открывает новые перспективы для компании, но точное время начала полетов остается неизвестным.

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Об этом говорится в приказе Государственной авиационной службы Украины №789 от 21.10.2024. Supernova Airlines, дочерняя компания группы "Новая почта", является одним из новейших игроков на рынке украинских авиаперевозок.

Компания была создана еще в 2021 году для обеспечения быстрой доставки почты, товаров электронной коммерции и грузов между Украиной и международными направлениями. До начала полномасштабной войны в Украине компания планировала приступить к выполнению регулярных грузовых авиарейсов, однако война изменила эти планы.

Supernova Airlines получила сертификат эксплуатанта 6 января 2023 г., что позволило компании официально начать подготовку к осуществлению грузовых авиаперевозок. Одним из первых шагов было приобретение двух самолетов АН-26 на условиях лизинга для выполнения грузовых рейсов. Уже осенью 2023 года компания получила права на эксплуатацию воздушных линий по направлениям из Львова и Киева в ключевые международные хабы, такие как Нью-Йорк, Варшава, Льеж и другие города, что свидетельствует об амбициозных планах Supernova Airlines по расширению своих услуг.

Однако новейшая новость касается получения компанией прав на эксплуатацию регулярных авиарейсов по маршрутам Львов – Прага и Киев – Прага с 01 ноября 2024 на неограниченный срок. Согласно приказу №789, Supernova Airlines получила все необходимые разрешения для организации полетов по этим маршрутам, что открывает новые возможности для развития компании на европейском рынке.

Если посмотреть на планы компании до войны, то еще в 2019-2020 годах "Новая почта" тестировала услугу быстрой авиадоставки внутри страны, доставляя срочные посылки за 24 часа между западной и восточной частями Украины. Однако карантинные ограничения, связанные с пандемией COVID-19, сделали этот сервис на тот момент экономически невыгодным. Но это не остановило компанию от дальнейших планов. В 2021 году "Новая почта" заявила о создании собственной авиакомпании, что явилось своеобразной сенсацией на украинском рынке логистики. Новая компания преследовала цель восполнить пробел во внутреннем авиагрузовом рынке, а также выйти на международные маршруты.

Планы Supernova Airlines на будущее выглядят амбициозными. В то же время, стоит отметить, что пока неизвестно, когда именно компания планирует начать выполнение регулярных рейсов по новым маршрутам. Учитывая текущую ситуацию в стране, перспективы могут измениться, хотя сам факт получения прав на эксплуатацию линий свидетельствует о серьезности намерений компании.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обсуждается возможность открытия Львовского аэропорта во время войны, но вопрос безопасности остается главным приоритетом. Окончательное решение зависит от результатов консультаций и поддержки международных партнеров.

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