Один из аэропортов Украины может возобновить работу: где именно и когда

В Украине обсуждается возможность открытия Львовского аэропорта во время войны, но вопрос безопасности остается главным приоритетом. Окончательное решение зависит от результатов консультаций и поддержки международных партнеров.

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Об этом рассказал мэр города Андрей Садовый в комментарии СМИ. Одной из главных причин, почему Львов рассматривается как потенциальное место восстановления полетов, является географическое положение города.

Львов находится в относительно безопасной зоне, удаленной от активных боевых действий, что делает его стратегически важным для обсуждения возможного открытия аэропорта. Однако, как подчеркивает Андрей Садовый, вопрос безопасности граждан остается приоритетом.

"Есть много аэродромов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы одно из них должно было работать ", - отметил мэр. Он подчеркнул, что решение о возобновлении работы аэропорта нуждается в тщательном анализе ситуации безопасности, ведь прежде всего важно обеспечить жизнь и здоровье людей.

Международное авиасообщение является ключевым элементом поддержки бизнеса, туризма и инвестиционной привлекательности региона. В условиях, когда значительная часть украинских предприятий вынуждена была эвакуироваться в западную Украину, наличие авиасообщения значительно упростило бы логистические и коммуникационные вызовы.

Однако вопрос безопасности не ограничивается только обеспечением охраны периметра аэропорта. Для открытия аэропорта необходима полноценная система противовоздушной обороны, которая сможет оградить самолеты и пассажиров от возможной угрозы. Именно этот вопрос обсуждается на высшем уровне с партнерами Украины, которые могут помочь с дополнительными системами ПВО.

Обсуждение открытия Львовского аэропорта не является первым случаем подобных инициатив. В 2024 году в Украине уже рассматривалась возможность возобновления работы аэропорта в Ужгороде, однако этот вопрос был поставлен на паузу. Причиной этого стали как аспекты безопасности, так и отсутствие достаточной инфраструктуры и логистические вызовы. Ужгородский аэропорт, хотя и был передан под контроль Министерства внутренних дел, не осуществляет регулярные рейсы, поскольку это требует комплексного решения вопросов инфраструктуры и логистики.

Как отметил заместитель главы Офиса президента Виктор Никита, Ужгородский аэропорт рассматривается больше как потенциальный хаб для гражданской авиации, чем как аэропорт для регулярных коммерческих рейсов. Подобные вызовы могут возникнуть и в контексте Львова, однако его более значительные масштабы и важность для экономики Западной Украины делают этот вопрос более перспективным.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в международном аэропорту "Львов" показали авиакомпании, готовые возобновить сообщение с ним. В список вошли такие известные перевозчики как Ryanair (Ирландия), Wizzair (Венгрия), Lufthansa (Германия).

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