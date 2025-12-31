Украинским учителям ввели новую выплату: кто и на что может получить 1 500 грн

В Украине стартовала регистрация первых 100 тысяч педагогов для участия в пилотном проекте "Деньги ходят за учителем" через государственную платформу "Вектор". Участники смогут получить по 1500 гривен на повышение квалификации, которые нужно использовать до конца ноября 2026 года.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины (МОН). Регистрация является первым и обязательным этапом участия в пилоте. Для этого нужно создать пользовательский профиль на платформе "Вектор".

После запуска личных кабинетов участники получат сообщение на электронную почту, указанную при регистрации, с информацией о доступе к кабинету. Именно там педагоги смогут подтвердить свои данные и подать заявку на участие в программе. Зарегистрироваться можно уже сейчас на официальном сайте платформы.

Важно, что для учителей и поставщиков образовательных услуг, которые пользовались EdWay и до 31 октября 2025 года дали согласие на обработку персональных данных, личные кабинеты автоматически сохранены на обновленной платформе. Те же пользователи, которые такого согласия не предоставили, потеряли доступ к кабинетам в соответствии с требованиями законодательства, но получили архив своих данных на электронную почту.

Участие в пилотировании смогут принять директора, заместители директоров и учителя, которые в 2026-2027 учебном году будут работать в 7-9 классах Новой украинской школы, а также в 10 пилотных классах старшей профильной школы. Именно эти категории педагогов первыми испытают новый принцип финансирования профессионального развития.

Модель "Деньги ходят за учителем" предусматривает, что каждый педагог, допущенный к пилоту, получит 1500 гривен на персональный виртуальный счет. Средства можно будет использовать для оплаты курсов повышения квалификации, выбранных непосредственно самим учителем. Обучение продлится с февраля по ноябрь 2026 года, а средства необходимо использовать до конца ноября – они не накапливаются и не переносятся на следующий период.

Для педагогов участие в программе включает несколько этапов: создание личного кабинета, верификацию через ID.GOV.UA или BankID, подтверждение данных от учебного заведения, подачу заявки и выбор учебных программ. В то же время для субъектов повышения квалификации предусмотрена разработка программ по типовым требованиям МОН, их публикация на платформе, прохождение верификации в УИРО и получение соответствующей отметки.

