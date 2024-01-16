Украинским и международным компаниям необходимо объединиться для восстановления экономики Украины, – Тимченко

Украинским и международным компаниям необходимо объединить усилия для восстановления экономики Украины. Такое заявление сделал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

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Об этом говорится в материале Associated Press, освещающем ключевые события WEF2024.

"Пора нам, украинским компаниям и международным компаниям, отстроить экономику Украины. Мы должны полагаться на себя, чтобы построить будущее для Украины", – сказал Тимченко.

Как сообщалось, сегодня, во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Владимир Зеленский призвал страны присоединиться к поддержке Украины. Зеленский подчеркнул, что мировое сообщество нужно в Украине – строить, реконструировать, восстанавливать жизнь. "Каждый из вас может быть еще успешнее вместе с Украиной", - сказал он.

Напомним, 15 января стартовал Всемирный экономический форум в Давосе, на котором собрались политические лидеры из более чем 100 стран, а также бизнесмены и общественные деятели.