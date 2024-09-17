Украинский биометан вместо российского газа: когда Украина сможет поставлять свое горючее

В ноябре у Украины будет возможность начать экспорт биометана в Европу, заменив Россию в качестве поставщика газа. До этого нужно будет закачать достаточно топлива в хранилища и научить соответствующий персонал.

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Об этом сообщил глава правления ГС "Биоэнергетическая ассоциация Украины" Георгий Гелетуха. Как сообщает "Укринформ", свой прогноз он объяснил тем, что до конца 2024 года в Украине планируется запуститься 7 биометановых заводов, но еще нужно еще научить персонал и месяц заполнять хранилища.

Два украинских биометановых завода производят сжиженный биометан и не нуждаются в подключении к ГТС. Остальные будут подключаться к газовым сетям, два из них уже имеют договоры на подключение.

Эксперт также отметил, что принятый на подписанный закон о таможенном контроле и оформлении биометана предусматривает, что газ сначала нужно месяц закачивать в газохранилища. Для этого производители биометана должны научиться работать с платформой ОГТСУ и разобраться с механизмами газового рынка.

"Думаю, это займет некоторое время. Затем производители биометана будут месяц закачивать газ. Думаю, в ноябре кто-то уже накопит партию биометана и будет готов ее экспортировать", - подчеркнул Гелетуха.

Общая мощность всех биометановых заводов, которые планируют приступить к работе, могут производить 111 млн кубометров газа в год. Те два завода, которые наиболее готовы к началу работы, могут производить в общей сложности 6 млн. кубометров биометана в год.

Эксперт отметил, что рано делать прогнозы на 2025 год относительно развития биометанового производства, ведь потенциальные инвесторы будут ждать первые результаты экспорта биометана.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинский биометан сможет выйти на рынки Европы благодаря изменениям Таможенного кодекса Украины, что будет способствовать развитию возобновляемой энергетики и уменьшению зависимости Европы от импорта газа из России. Кроме того, будут использоваться те же трубопроводы, по которым ранее транспортировался российский природный газ.

Мощный аграрный сектор Украины имеет потенциал производить биометан в больших количествах из отходов сельскохозяйственного производства, что обеспечит стабильную поставку этого вида топлива. Это позволит Украине использовать свой потенциал для производства возобновляемых источников энергии, а в Европе – уменьшить зависимость от российских ископаемых энергоносителей.

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