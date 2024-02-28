Украинские супермаркеты резко переписали цены на популярный продукт: сколько теперь нужно платить

В Украине снижаются цены на морковь. Причина – начало активных продаж запасов данной продукции из хранилищ. Так, ныне украинские фермеры продают овощ в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели (19-23 февраля). Соответственно, в скором времени стоит ожидать снижения цен на морковь и в супермаркетах, где она уже существенно подешевела – более, чем на 2 грн/кг по отношению к январю.

О снижении цен фермерами сообщает EastFruit. Отмечается: 28 февраля они отгружают свою продукцию по по 7-10 грн/кг.

"По словам производителей, негативное влияние на цены оказывает увеличение предложения на рынке моркови среднего и низкого качества. Из-за достаточно теплой зимы качество продукции в необорудованных хранилищах стремительно ухудшается, что вынуждает фермеров распродавать имеющиеся запасы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: владельцы качественной моркови, которые не испытывают проблем с хранением продукции, предпочитают приостановить продажи. Вероятно, ожидая роста цен на продукцию.

Какие цены на морковь в супермаркетах

В то же время, супермаркеты уже снизили цены на морковь. Так, по данным "Минфина", 28 февраля они продают ее в среднем по 13,22 грн/кг, что более, чем на 2 грн/кг ниже средней цены января.

В целом крупные сети выставили цены в коридоре от 11,8 до 17,26 грн/кг. В частности:

Metro – 11,9 грн/кг;

Auchan – 11,8 грн/кг;

Megamarket – 17,26 грн/кг;

Varus – 11,9 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине начала дорожать свекла. В конце прошлой недели хозяйства продавали ее по 12-16 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем неделей ранее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!