Украинские работодатели сокращают набор персонала: российские обстрелы ударили по рынку труда

Из-за усиления российских обстрелов украинские работодатели стали более осторожно нанимать сотрудников, сокращая планы по расширению штата и открытию новых вакансий. В то же время дефицит кадров никуда не исчез, ведь бизнесу по-прежнему не хватает квалифицированных работников, особенно для поддержания производства.

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Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Владимир Лепушинский в комментарии СМИ. По его словам, сокращение спроса на работников является прямым следствием общего ухудшения деловой активности.

Бизнес открывает меньше вакансий из-за войны

Предприятиям становится все сложнее планировать развитие на перспективу, когда производственные и складские объекты могут быть повреждены или уничтожены в результате российских атак, а логистические цепочки – прерваны. Для компаний вопрос найма работников напрямую зависит от того, насколько они уверены в стабильности собственного бизнеса. Если предприятие не понимает, какими будут его производственные возможности через несколько месяцев, оно, как правило, откладывает расширение штата.

Именно такую тенденцию сейчас фиксирует Национальный банк. Усиление обстрелов создает для работодателей дополнительные риски. Компаниям приходится тратить средства не только на зарплаты и развитие, но и на восстановление поврежденных объектов, перемещение производства, обустройство укрытий, резервные источники электроэнергии и поиск альтернативных логистических маршрутов.

В таких условиях наем новых сотрудников становится для части работодателей менее приоритетным. В то же время это не означает, что украинский бизнес массово увольняет работников.

Какие отрасли могут сокращать количество работников

Показательными стали результаты августовского опроса предприятий, проводимого НБУ. По его итогам, предприятия промышленности, торговли и сферы услуг ожидали сокращения численности работников. Наиболее пессимистичные прогнозы относительно занятости были именно в промышленности.

Промышленные предприятия особенно сильно зависят от состояния производственной инфраструктуры, поставок сырья, электроэнергии и логистики. Если завод или производственная площадка повреждены, предприятие физически не может работать на запланированных мощностях. Даже если спрос на его продукцию сохраняется, компания может быть вынуждена сократить производственные смены или временно уменьшить количество работников.

Торговля и услуги также испытывают последствия войны. Разрушение складов и торговых объектов, проблемы с доставкой товаров, перебои с электроэнергией и падение деловой активности заставляют компании пересматривать свои планы по расширению.

Единственная отрасль с позитивными ожиданиями — строительство

На фоне общего ухудшения ожиданий есть сектор, который демонстрирует противоположную тенденцию. В августе строительные предприятия прогнозировали увеличение численности работников. Поврежденные и разрушенные жилые дома, промышленные предприятия, складские комплексы, дороги, энергетические объекты и другая инфраструктура нуждаются в ремонте или полном восстановлении.

Соответственно, война одновременно создает дополнительный спрос на отдельные профессии и сокращает возможности для трудоустройства в других секторах. Строительная отрасль нуждается в рабочих различной квалификации — от специалистов, занимающихся проектированием и инжинирингом, до непосредственных исполнителей строительных и ремонтных работ.

Проблема украинского рынка труда заключается не только в том, сколько вакансий готовы создать предприятия. Не менее важно, достаточно ли людей с необходимыми знаниями, опытом и профессиональными навыками.

Часть работников уехала за границу, часть мобилизована в Силы обороны, а значительное количество людей было вынуждено сменить место жительства из-за войны. В результате предприятия в отдельных регионах могут иметь значительное количество незаполненных вакансий даже тогда, когда общая активность бизнеса снижается.

Именно на это обратил внимание Лепушинский. По его словам, для многих предприятий основной проблемой становится уже не отсутствие спроса на продукцию, а физическая нехватка людей, способных её производить. То есть работодатели могут одновременно сокращать планы по расширению штата и активно конкурировать за тех специалистов, которые уже есть на рынке.

Разрушение складов и предприятий сказывается на рабочих местах

Отдельной проблемой стали российские удары по складской и производственной инфраструктуре. За последние месяцы под российские атаки попадали крупные логистические и промышленные объекты. Среди них — складские комплексы, распределительные центры торговых сетей и почтовых операторов, а также производственные предприятия.

Уничтожение такого объекта имеет последствия далеко за пределами самого помещения. Компания теряет возможность хранить продукцию, получать и отправлять товары, обслуживать клиентов или поддерживать прежние объемы производства. Часто после атаки бизнесу приходится срочно переносить операции в другой регион или искать новые складские площади.

Отмечается, что это может временно сократить потребность в части работников, одновременно увеличивая нагрузку на оставшихся сотрудников. При этом прямое увольнение всех работников после уничтожения предприятия не является автоматическим следствием атаки. Бизнес пытается сохранить персонал, если рассчитывает возобновить работу или перенести её на другую площадку.

Логистика стала одним из главных рисков для работодателей

Российские удары влияют на рынок труда также через логистику. Повреждение складов, транспортной инфраструктуры и производственных объектов приводит к задержкам поставок. Компаниям приходится искать альтернативные маршруты, увеличивать расходы на перевозку и создавать дополнительные запасы.

В результате себестоимость продукции растет, а возможности бизнеса для инвестирования и расширения могут сокращаться. Для работодателя это означает необходимость более осторожно планировать расходы на персонал. Если раньше компания могла позволить себе открыть новое подразделение и нанять десятки людей, то в условиях постоянной угрозы атак она может отложить такое решение до того момента, когда ситуация станет более предсказуемой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине резко выросли зарплаты в строительстве: в июле фасадчикам уже предлагали зарплату 72 500 грн, штукатурам — 71 250 грн, а плиточникам — 71 000 грн, тогда как общая медианная зарплата в строительстве составляла 38 125 грн. Спрос на строителей остается высоким, а в отдельных городах востока и юга вакансий становится больше, однако кандидатов не хватает.

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