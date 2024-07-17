Работы больше, чем желающих работать: в каких отраслях самая удивительная ситуация и что с зарплатами

В Украине рынок труда кардинально изменился в последние месяцы. Если после начала полномасштабной войны количество вакансий было в разы меньше количества желающих работать, то сейчас ситуация кардинально изменилась. По меньшей мере, в 12 отраслях работы больше, чем тех, кто там хочет работать.

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О том, что происходит на рынке труда в Украине и к чему следует готовиться, читайте в материале OBOZ.UA.

Где желающих работать меньше открытых вакансий

До большой войны практически во всех отраслях количество резюме было больше, чем количество вакансий. К примеру, в 2021-м в сфере "рабочие специальности" на одном из крупных кадровых порталов было размещено 10,9 тыс. новых за неделю резюме и 10,4 тыс. – вакансий.

Уже тогда рабочих критично не хватало. А сейчас ситуация аномальна. Количество вакансий с июля 2021 по июль 2024 возросло с 10,4 тыс. до 10,7 тыс. А количество резюме упало с 10,9 тыс. до 7,9 тыс.

То есть сейчас количество вакансий больше, чем количество желающих работать. И это при том, что некоторые размещенные вакансии рассчитаны на несколько претендентов.

Похожая ситуация и в розничной торговле, логистике, гостинично-ресторанном бизнесе и т.д. К примеру, в логистике в июле 2021-го было 8,3 тыс. резюме и 6,6 тыс. вакансий. А сейчас количество вакансий возросло до 7,1 тыс., а количество резюме – упало до почти 5,3 тыс.

Соотношение количества вакансий и резюме уже достигло аномальной отметки. Так, в июле 2021 года в Украине в среднем на 6 вакансий было 10 резюме. В июле 2022 года работодатели все еще не возобновили поиск новых рабочих после начала полномасштабной войны. Поэтому примерно на 2 вакансии было 15 резюме. В июле 2023-го статистика выровнялась к соотношению 5 вакансий на 9 поисковиков. Сейчас на 6 вакансий есть 8 резюме. При этом в некоторых сферах количество вакансий уже больше, чем количество резюме.

В каких областях нет конкуренции за работу: вакансий больше, чем резюме

Гостинично-ресторанный бизнес, туризм

Логистика, состав

Недвижимость

Охрана, безопасность

Рабочие специальности, производство

Розничная торговля

Сельское хозяйство, агробизнес

Страхование

Сфера обслуживания

Телекоммуникации и связь

Транспорт, автобизнес

Финансы, банк

Работодатели вынуждены конкурировать за сотрудников, повышая зарплаты. Это могут сделать не все

Дефицит рабочих заставляет бизнес пересматривать зарплаты и изменять требования к соискателям. Например, работодатели из-за дефицита мужчин на рынке труда активнее привлекают к работе женщин. Так, в Покровске за время войны мобилизовали 915 сотрудников шахты (всего работают 6,5 тыс. работников). В результате на подземные работы приглашают женщин, не подлежащих мобилизации. Уже привлечены около 30 женщин на подземные работы. "Дефицит работников является проблемой, и трудоустройство женщин не решит ее", – отметил представитель компании, владеющий шахтой.

"Киевский метрополитен" из-за нехватки рабочих (вакантными остаются 15% вакансий) увеличил интервал движения на одну минуту в обычный период и на 45 секунд – во время пика. "В настоящее время в технической школе продолжается подготовка будущих машинистов, среди слушателей – одна женщина", – рассказал директор столичной подземки Виктор Выговский. В скором времени начнется следующая школа по подготовке машинистов. Ожидается, что среди студентов будут также и женщины.

Женщинам еще в 2017 году разрешили работать машинистами в метро. Однако сексизм среди руководящего состава подземки никуда не девался. Киевлянки рассказывают, что сталкиваются с дискриминацией еще на этапе, когда пытаются записаться на курсы. "Он в другом депо взяли женщину учиться – так она в кабину залезть не может и плачет, когда ей двойку ставят. Вы должны понимать, что если придут мужчины, я предпочту их. Не обижайтесь", – процитировала киевлянка сотрудника, проводившего из ею собеседование.

Конфедерации строителей Украины провели опрос и выяснили, что 90% компаний заметили значительное увеличение женщин в строительной отрасли. Эта тенденция коснется все больше отраслей. Однако действительно благодаря женщинам преодолеть дефицит кадров не удастся. Из Украины выехало 6,3 млн человек (данные ООН). В основном это трудоспособные женщины. На самом же деле дефицит есть и в тех специальностях, которые традиционно считаются "женскими" (на самом деле не существует "женских" или "мужских" специальностей).

После большой войны по оценкам, озвученным в Минсоци, Украине может не хватить около 4 млн рабочих. Возможно, будет больше возможностей привлекать к работе иностранцев, например граждан Индии. Однако сейчас из-за полномасштабной войны привлечение трудовых мигрантов также вызывает определенные трудности. Работодателям приходится поднимать зарплаты. Страдает малый и средний бизнес, у которого нет такого запаса прочности и возможности уменьшать чистую прибыль, оставаясь рентабельными.

Как уже подробно писал OBOZ.UA, в Украине также наблюдается значительный рост заработной платы. Согласно последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 18,9 тыс. грн. в месяц. Это на 22,5% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Такой рост зарплат значительно опережает темпы инфляции (в прошлом году – 5,1%).

После войны для восстановления Украины понадобится каждый, кто имеет возможность работать в пользу страны. И если львиная доля беженцев не вернется домой, на их места придется искать мигрантов из других стран.