Украинцы в возрасте 50+ всё активнее возвращаются на рынок труда: кого работодатели ищут чаще всего

Украинцы в возрасте старше 50 лет всё активнее возвращаются на рынок труда — чаще всего их трудоустраивают в Днепропетровской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Киевской и Винницкой областях. Наибольшим спросом у работодателей пользуются водители, продавцы, бухгалтеры, повара и медицинские сестры, ведь именно этих специалистов сегодня больше всего не хватает на рынке труда.

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Об этом сообщила Государственная служба занятости в комментарии для СМИ. Согласно данным, по состоянию на конец июня 2026 года через государственную службу нашли работу около 47 тысяч украинцев в возрасте от 50 лет.

Отмечается, что это составляет 32% от общего числа всех трудоустроенных за этот период. В Госслужбе занятости отмечают, что эта тенденция носит устойчивый характер. Если в 2023 году работу с помощью службы нашли 77 тысяч пожилых людей, то уже в 2024 году этот показатель вырос до 80 тысяч, а в 2025 году достиг 110 тысяч человек.

Специалисты объясняют, что в условиях кадрового дефицита работодатели всё больше ценят профессиональный опыт, ответственность и практические навыки кандидатов, независимо от их возраста. Наибольшее количество трудоустроенных украинцев в возрасте 50+ в этом году было зафиксировано в:

Днепропетровской области;

Львовской области;

Черкасской области;

Полтавской области;

Киевской области;

Винницкой области.

Именно в этих регионах наблюдается наиболее активное привлечение людей старшего возраста к работе через государственную службу занятости.

Какие профессии чаще всего выбирают украинцы после 50 лет

По информации Госслужбы занятости, наибольшим спросом у работодателей пользуются работники рабочих и сервисных профессий. Чаще всего люди в возрасте старше 50 лет устраиваются на следующие должности:

водитель;

продавец;

повар;

бухгалтер;

медицинская сестра;

охранник;

тракторист;

социальный работник;

специалист государственной службы;

работник по комплексному обслуживанию домов;

укладчик-упаковщик.

При этом именно водители, продавцы и бухгалтеры остаются среди самых востребованных специалистов.

В Украине запущена новая программа для людей в возрасте 50+

Чтобы помочь украинцам старшего возраста быстрее найти работу, в мае 2026 года стартовал национальный проект. Его главная цель — помочь людям с многолетним профессиональным опытом вернуться на рынок труда, а работодателям — найти квалифицированных работников в условиях нехватки кадров.

С момента запуска программы к ней уже присоединились 2,3 тысячи участников, а работодатели предложили более 2,7 тысячи вакансий.

В настоящее время около 700 человек проходят стажировку, еще 800 украинцев уже официально трудоустроились. В рамках программы работодатели чаще всего открывают вакансии для:

продавцов;

бухгалтеров;

водителей;

поваров;

швей.

При этом сами участники чаще всего выбирают работу продавцами, бухгалтерами, водителями, поварами и администраторами. Наиболее активно проект реализуется в Киеве, а также во Львовской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Ровенской областях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине минимальная зарплата в 2027 году может вырасти с 8647 до 9546 грн. При этом такой размер минимальной зарплаты приведёт к тому, что украинцы, получающие минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.

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