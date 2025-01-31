Украинские дроны уничтожают нефтепереработку в России: какими могут быть последствия ударов по НПЗ

В 2024 году украинские беспилотники более 80 раз атаковали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и топливные базы, расположенные в России. Такие атаки болезненно ощущаются страной-агрессором, впрочем, существенных последствий для армии РФ это не создает.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Но он назвал не имеющими смысла атаки на транзитные нефтепроводы.

"Замечают ли они наши удары по НПЗ и нефтепереработке? Да, очень сильно. Они очень ограничены сейчас в производстве нефтепродуктов. Той прежней мощности уже совсем нет. Значит ли это, что там есть какой-либо физический дефицит или проблемы с обеспечением армии? Нет. Но они уже ограничены в производстве нефтепродуктов", – подчеркнул эксперт.

В то же время он выразил сомнения в целесообразности атак на транзитные нефтепроводы. "Легче просто выключить транзит, и он перестанет происходить и все", – отметил глава Центра исследований энергетики.

Согласно данным BBC, в течение 2024 года украинские беспилотники по меньшей мере 81 раз атаковали находящиеся в России нефтеперерабатывающие предприятия и топливные базы, хотя во второй половине года количество таких атак резко сократилось. Но в новом году уже несколько раз наносились удары по НПЗ в Рязани, из-за чего он прекратил работу. Этот завод является одним из крупнейших в Центральной России (занимает третье место после Омского и Киришского НПЗ) и имеет проектную мощность 17,1 млн тонн нефти в год. В ВСУ утверждают, что он критически важен для снабжения российской армии. А 30 января после повреждения оборудования после атаки дронов приостановил работу Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в результате регулярных атак на НПЗ РФ переработка нефти в стране-агрессоре в прошлом году была на 8,1 млн тонн ниже показателя предыдущего года – 266,9 млн тонн. Это стало самым низким показателем после 2012 года.

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