Последствия успешных атак дронами: на российских НПЗ уровень производства рекордно снизился за последние 12 лет

В этом году производство на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) сократилось до 12-летнего минимума – речь идет об ожидаемом объеме 266,9 млн тонн. Причиной этого стала серия атак украинских БПЛА, что привело к внеплановым ремонтам и сокращению маржи.

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Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Reuters. Переработка нефти на НПЗ РФ в этом году на 8,1 млн тонн ниже показателя прошлого года.

Указанный уровень – самый низкий после 2012 года, когда НПЗ переработали 265,4 млн тонн сырья.

Сокращение переработки нефти на НПЗ РФ в 2024 году по отношению к 2023 году в наибольшей степени обеспечили простои первичных установок на Туапсинском НПЗ (-5,5 млн тонн, -59,6%), НПЗ Нижегороднефтеоргсинтез (-3,4 млн тонн, -21, 8%) и Новошахтинском ЗНП (-1,5 млн тонн, -31,4%), свидетельствуют оценки источников.

Аналитики считают, что российские НПЗ могут нарастить нефтепереработку в 2025 году на 1-5% или в случае худшего сценария стабилизируют этот показатель после вынужденного снижения.

"Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что показатель нефтепереработки в следующем году оттолкнется от дна благодаря налаживанию поставок необходимого для ремонтов НПЗ оборудования и постоянного спроса на горючее", – говорится в статье.

Отмечается, что затраты на вынужденные ремонты оборудования российские компании пытаются перевести в стоимость топлива, чему препятствуют власти, ограничивая удорожание уровнем инфляции.

Сейчас НПЗ РФ переживают острый финансовый кризис из-за роста стоимости сырья, падения цен на нефтепродукты и удорожания кредитов, при этом больше всего страдают малые заводы с простой схемой переработки.

Как сообщал OBOZ.UA, Новошахтинский завод нефтепродуктов (единственный действующий на территории Ростовской области России НПЗ) приостановил работу обеих установок первичной переработки нефти. Это произошло после дроновой атаки в ночь на 19 декабря.

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