Украинские банки показали рекордную прибыль: кто вошел в топ-10

За первые пять месяцев 2024 года украинские банки заработали почти 68 млрд грн после налогообложения, что на 27% больше, чем в прошлом, при этом уплатив менее половины (16,5 млрд грн) налога на прибыль. Лидером по прибыли остался ПриватБанк, а самый большой прирост показал МТБ Банк, увеличив свою прибыль в 13,6 раза.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабота. В первые пять месяцев 2024 г. украинские банки продемонстрировали значительный рост доходов, несмотря на увеличенный налог на прибыль.

За первые пять месяцев 2024 года украинские банки заработали 67,97 млрд грн прибыли после налогообложения, что на 27% больше, чем за тот же период в прошлом году. За это время банки уплатили 16,5 млрд грн налога на прибыль, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Только 7 из 63 банков понесли убытки, общая сумма которых составила 131,83 млн грн.

В десятку наиболее прибыльных банков вошли четыре государственных банка, четыре банка с иностранным капиталом и два частных банка. Они заработали 85% от общей прибыли всех украинских банков, при этом треть этой прибыли получил ПриватБанк.

Лидерство среди государственных банков

Государственные банки продолжают удерживать лидерские позиции. Наибольшей прибылью среди них может похвастаться Приватбанк, заработавший 23,96 млрд грн после налогообложения за первые пять месяцев 2024 года, хотя это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Важно отметить, что Приватбанк уплатил почти половину общей суммы налогов всех банков страны за это время – 8,04 млрд грн.

Пять из шести государственных банков получили совокупную прибыль в размере 41,4 млрд. грн. Только Первый инвестиционный банк показал убытки в размере 16,5 млн. грн.

Иностранные банки: успех Райффайзен Банка

Среди банков с иностранным капиталом лидером стал Райффайзен Банк, заработавший почти 4 млрд грн, что на 22% больше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. Налоговые расходы Райффайзен Банка выросли до 1,32 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в прошлом.

В общей сложности, 13 из 14 банков этой группы получили прибыль в размере 16,23 млрд грн, что составляет 24% совокупной прибыли всех украинских банков. Наибольший прирост прибыли среди иностранных банков показал Креди Агриколь Банк, заработавший в 5 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году – 3,12 млрд грн.

Кто занял лидерство среди частных банков

Банки с частным капиталом также показали значительный рост доходов, заработав 10,42 млрд грн, что почти в 1,5 раза больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Лидером среди них стал ПУМБ, заработавший 3,2 млрд грн, что на 7% больше, чем в прошлом году. Вместе с Универсал Банком (Монобанк) они получили половину прибыли этой группы – 5,44 млрд. грн.

Следует отметить, что наибольший прирост прибыли среди всех украинских банков показал МТБ Банк. Он увеличил свою прибыль в 13,6 раза до 436,77 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, фонд гарантирования планирует продать активы 10 банков-банкротов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 563,8 млн. грн.

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