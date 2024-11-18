Украинские банки используют российское программное обеспечение – опубликован документ НБУ

Национальный банк (НБУ) потребовал от украинских банков прекратить использовать в своей работе программное обеспечение российского и беларуского происхождения. Отчитаться об этом учреждения должны уже в ближайшее время – требование датировано 14 ноября, а установленный срок составляет 21 день.

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Об этом говорится в соответствующей телеграмме НБУ, сообщает "Минфин", публикуя документ. В нем, отмечается, подчеркивается, что такое ПО "может нести существенные риски".

"Национальный банк в течение 2023-2024 годов выполнял комплексную работу, направленную на реализацию стратегического мероприятия "нулевая толерантность к российскому и беларускому программному обеспечению на финансовом рынке", – говорится в телеграмме.

В ней отмечается: регулятор также проводил мониторинг предоставленных банками и технологическими операторами платежных услуг планов мероприятий по минимизации рисков информационной и кибербезопасности. Сделано это было, подчеркивается, в связи "с использованием ПО российских поставщиков".

Кроме того, проводилась оценка "достаточности запланированных и принятых банками мероприятий". А также изучалась структура собственности и конечных бенефициарных владельцев компаний – "с целью установления наличия взаимосвязей со страной-агрессором".

В связи с этим, подчеркивается, в указанный срок банки должны предоставить НБУ отчет, в котором указать:

Как выполняется план мер по минимизации связанных с использованием российского программного обеспечения киберрисков (свои планы финучреждения ранее предоставили НБУ).

Текущее состояние "зависимости банка от российского или беларуского происхождения".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запретили использовать программы, созданные в России и других странах, против которых были введены санкции. Запрет также распространяется на разработки, созданные подсанкционными компаниями или компаниями, принадлежащими гражданам подсанкционных стран.

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