В Украине запретили пользоваться программами из России: Кабмин принял окончательное решение

В Украине запретили использовать программы, созданные в России и других странах, против которых были введены санкции. Запрет также распространяется на разработки, созданные подсанкционными компаниями или компаниями, принадлежащими гражданам подсанкционных стран.

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Как сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук, соответствующее решение правительством принял 16 августа. Таким образом, Кабмин поддержал законопроект о новых видах секторальных санкций, разработанный Госслужбой специальной связи и защиты информации.

Решение касается исключительно юридических лиц. Правительство запретило им распространение и использование на территории Украины программных продуктов, если:

они были созданы в иностранных государствах, к которым применены санкции ;

; их разработчиком или субъектом авторского права является юридическое лицо - резидент иностранного государства, против которого применены санкции, или юридическое лицо, доля в уставном капитале которого находится в собственности государства, находящегося под санкциями;

их разработчиком или субъектом авторского права являются иностранные юридические или физические лица , к которым применены санкции;

, к которым применены санкции; их создали с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, подпадающих под санкции.

"Война с Россией продолжается и в киберпространстве, поэтому ограничение российских цифровых продуктов – это вопрос нашей нацбезопасности. Законопроект разработала Госспецсвязи по заданию Совета национальной безопасности и обороны", – отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, Кабмин запретил доступ к онлайн-продуктам (вебсайтам, веб-страницам, электронным коммуникационным сетям и информационно-коммуникационным системам), которые принадлежат или контролируются лицами или организациями, в отношении которых применены санкции. Федоров объяснил, что список таких сайтов и сервисов утвердит Совет по нацбезопасности и обороне.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США ввели санкции против РФ, чтобы ограничить доступ российского военно-промышленного комплекса к программному обеспечению и IT-услугам. С этой целью иностранным компаниям запретили:

предоставлять россиянам и юрлицам РФ услуги по консультированию и проектированию в области IT;

услуги IT-поддержки и облачных услуг для программного обеспечения, предназначенного для управления предприятием, а также софта для проектирования и производства.

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