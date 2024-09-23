Украинские АЗС заморозили цены на бензин: сколько стоит литр

Украинские АЗС удерживают цены на бензин, не позволяя им расти. Так, с начала сентября крупные сети АЗС продают бензин А-95 по 56,57-56,7 грн/л. До этого же стоимость ресурса находилась около того же уровня. Причина же того, что цены не растут – низкие цены на нефть и высокие запасы топлива.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: такой же ситуация будет до конца месяца.

"На оптовом рынке есть колебания цен, но это ни на что не влияет. На АЗС цены не изменятся. ... Высокие запасы, которые сформировали трейдеры перед вступлением в силу новых акцизов на топливо стали причиной "мертвого сезона" на рынке", – говорится в материале.

В то же время, отмечается, что после снижения Федеральной резервной системой США (выполняет функцию центрального банка) учетной ставки, а также "из-за роста геополитического напряжения на Ближнем Востоке", нефть начала дорожать, это не повлияло кардинально на общую ситуацию. Ведь "рост цен сдерживался слабым спросом со стороны Китая, крупнейшего импортера сырой нефти в мире".

"Низкие цены на нефть и высокие запасы удерживают сети АЗС от повышения цен на бензин. По оценке экспертов и участников рынка "мертвый сезон" в этих сегментах рынка топлива продлится до конца сентября", – рассказали авторы материала.

Сколько стоит бензин на АЗС

В то же время, по данным Консалтинговой группы "А-95", 23 сентября крупные сети АЗС продают бензин А-95 в среднем по 56,58 грн/л. На этом уровне цена, отмечается, удерживается с 19 сентября.

В целом, на крупных заправках ресурс разливают по 52,99-60,99. Дешевле всего – Маркет, 52,99 грн/л. А также Фактор – 53 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR – 60,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 59,99 грн/л;

Shell – 59,34 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин считает, что из-за роста внешних котировок, цены на бензин могут вырасти – в пределах 50 коп./л. Тем не менее, отметил он, на АЗС это никоим образом не скажется – из-за низкой стоимости нефти.

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