Украинские АЗС заметно переписали цены на бензин: почем теперь продают литр

Украинские АЗС заметно повысили стоимость самого популярного вида бензина – А-95. Так, 4 февраля его продают в среднем по 56,86 грн/л. Это на 54 коп. дороже, чем неделей ранее. А рост за три недели составил 1 грн 17 коп, или более 2%.

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По данным Консалтинговой группы "А-95", которые имеются в распоряжении OBOZ.UA, 4 февраля крупные сети АЗС разливают бензин по 52,95-59,99 грн/л. Дешевле всего:

"Авантаж 7" – 52,95 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 53,86 грн/л;

SUNOIL – 53,99 грн/л;

Motto – 54,05 грн/л;

Marshal – 54,49 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках WOG и ОККО. На них стоимость литра А-95 находится на уровне 59,99 грн/л.

Средняя стоимость премиального топлива А-95+ установилась на уровне 60 грн/л. Дизель продают по 55,24 грн/л, а бензин А-92 – по 53,78 грн/л. Дешевле всего традиционно стоит автогаз – 37,08 грн/л в среднем по Украине.

В то же время, как считают эксперты и участники рынка, подорожание бензина в феврале вряд ли продолжится. "На стелах АЗС реализовался лишь фактор повышения акциза. Фактор роста мировых цен на нефть, продолжавшийся в начале года, был амортизирован старыми запасами дешевого горючего и маржой. Я не думаю, что цена будет расти дальше, все, кто хотел высказаться, уже высказались", – рассказал Delo.ua директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в целом по итогам 2025 года Национальный банк Украины (НБУ) ожидает роста стоимости автомобильного топлива. В регуляторе прогнозируют, что подорожание бензина, дизеля и автогазаускорится до 13% год к году. Таким образом средняя цена на литр бензина А-95 в 2025 году может повыситься почти до 65 грн/л.

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