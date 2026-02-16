Украинские АЗС за выходные переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные в Украине подешевел бензин А-95. В понедельник, 16 февраля, АЗС продают его в среднем по 60,96 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем было в пятницу, 13 февраля. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в течение текущей недели (заканчивается 22 февраля) существенных изменений в стоимости топлива не произойдет.

Видео дня

Как говорится в материале delo.ua, на это влияет ряд факторов. В частности:

снижение нефтяных котировок на мировых рынках;

потепление;

сокращение отключений.

Кроме того, подчеркивается, на оптовом рынке топлива произошло снижение цен. Так, 13 февраля:

По сравнению с 6 февраля средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 1,45 грн/л – до 53,26 грн/л.

По сравнению с 11 февраля снижение цены составило 57 коп./л.

Впрочем, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, несмотря на то, что на этой неделе цены на АЗС будут оставаться относительно стабильными, потенциал к существенному удорожанию бензина сохраняется. По прогнозам, оно может составить 1 грн/л. Тем не менее, подчеркивает он:

Подорожание будет "отложено".

Вряд ли оно произойдет до конца февраля.

"Также Леушкин ожидает снижения разницы цен между обычными и премиальными марками бензина и дизтоплива. Если эта разница составляет 10 грн/л, то после потепления она снизится до 2 грн/л", – рассказали аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 55,52-64,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках "Укр-Петроль".

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Grand Petrol.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине было демонтировано 76 незаконных АЗС в 2025 году. А январе 2026 года – еще 22 таких объекта. В целом же, в прошлом году правоохранители обнаружили и изъяли с рынка нелегального топлива и соответствующего оборудования на сумму, превышающую 250 млн грн, что почти втрое больше, чем было в 2024-м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!