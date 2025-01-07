Россия и Иран повлияли на цены на нефть: сколько стоит баррель

На мировых рынках подешевела нефть. По состоянию на 08:04 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 18 центов, или 0,2%, до 76,08 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала на 25 центов, или 0,3%, до 73,31 доллара. Вызвано это было снижением ожиданий по поводу роста спроса. Впрочем, удешевление могло стать еще большим – однако беспокойство из-за возможного сокращения поставок из России и Ирана на фоне новых санкций не дало этому произойти

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: стоимость Brent и WTI снизилась после продолжительного роста на прошлой неделе, когда были достигнуты максимальные цены с октября 2024-го.

"Повышение цен на сырую нефть, похоже, исчерпывает себя. ...Цены на нефть упали, поскольку оптимизм по поводу спроса угас. Но беспокойство из-за сокращения возможных поставок из России и Ирана на фоне санкций удержало цены на нижнем уровне", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также на цены на нефть влияет рост предложения из стран, не входящих в ОПЕК. Что в сочетании со слабым спросом со стороны Китая, ожидается, обеспечит достаточный уровень поставок в этом году.

Как цены на нефть влияют на Украину

В то же время украинские АЗС значительно повысили стоимость бензина А-95. Так, 6 января они продавали его в среднем по 55,86 грн/л, что сразу на 31 коп./л выше, чем в начале года – 2 января цена ресурса составляла средние 55,55 грн/л.

Как рассказали аналитики delo.ua, удорожание стало результатом ряда процессов. В частности:

перебоев с логистикой из-за шторма в Черном море;

роста мировых цен на нефть на прошлой неделе.

"Не исключено, что тренд удорожания нефти будет продолжаться. Никакого тормозящего фактора я пока не вижу", – признал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрнафта" пробурила новую высокодебитную скважину на востоке Украины. Она дает 66 тонн в нефтяном эквиваленте в сутки.

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