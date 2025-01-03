США и Китай "спровоцировали" рост цен на нефть – Reuters

После того, как 2 января на мировых рынках были установлены рекорды стоимости нефти, цена на ресурс пошла на спад. Так, 3 января, по состоянию на 9:00 по Гринвичу, фьючерсы на нефть марки Brent стоили 75,86 за баррель – на 7 центов ниже, чем днем ранее. А нефть WTI подешевела на 6 центов, до 73,07 доллара. При этом в целом за неделю Brent подорожала на 2,2%, а WTI – на 3,5%. Вызвано это было процессами, происходящими в Китае и США.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: днем ранее стоимость нефти Brent достигла самого высокого уровня с 25 октября 2024 года. А WTI – с 14 октября.

При этом подчеркивается: ожидается, что после незначительного снижения стоимость ресурса снова начнет расти. Причины:

ожидания экономического стимулирования в Китае;

снижение процентных ставок в США.

"Признаки экономической нестабильности Китая усилили ожидания мер по стимулированию роста крупнейшего в мире импортера нефти. Поскольку экономическая траектория Китая должна сыграть решающую роль в 2025 году, надежды возлагаются на такие меры, которые будут способствовать увеличению потребления и росту спроса на нефть в предстоящие месяцы", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, инвесторы также ждут дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (аналог центрального банка) – для поддержки экономики страны. Ведь:

более низкие ставки могут стимулировать экономический рост и спрос на нефть;

более низкие затраты по займам "помогут стимулировать потребление".

"Трейдеры также следят за последними прогнозами погоды и вероятностью похолодания в США и Европе. Что может повысить спрос на дизельное топливо для отопления в ближайшие недели", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрнафта" пробурила новую высокодебитную скважину на востоке Украины. Она дает 66 тонн в нефтяном эквиваленте в сутки.

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