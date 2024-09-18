Украинские АЗС существенно переписали цены: сколько теперь стоит популярное топливо

Украинские АЗС ощутимо повысили стоимость автогаза. Так, 18 сентября они продают его в среднем по 31,77 грн/л, что на 34 коп./л дороже, чем днем ранее. С начала недели же ресурс подорожал уже на 76 коп. – 16 сентября его продавали по средней цене в 31,01 грн/л. Впрочем, по прогнозам, в скором времени стоимость автогаза может достичь сразу 40 грн/л.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают ресурс по 29,6-32,99 грн/л. Дешевле всего – Олас, 29,6 грн/л. А также:

U.GO – 29,9 грн/л;

Авантаж 7 – 29,95 грн/л;

Marshal – 30 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО – 32,99 грн/л. А кроме того, WOG, Авіас – 32,98 грн/л.

АЗС могут поднять стоимость автогаза до 40 грн/л

В то же время, рассказал аналитик Александр Сиренко, стоимость автогаза будет расти. При чем достигнуть она может 40 грн/л – хотя и не сразу. Так, объяснил эксперт:

До конца сентября розничная цена автогаза будет на уровне 33-35 грн/л.

"Ввезенного объема должно хватить минимум до конца октября, а может и больше. Импорт LPG увеличился на 41,2%, до 124 тыс. т в течение августа 2024 года. Но цена в опте и в рознице на АЗС растет, потому что подняли акциз. И здесь ранее закупленные дешевле остатки LPG особой роли в ценообразовании не сыграют", – рассказал он.

С октября прогнозируется повышение цен на границе через вступление в действие санкций на пропан-бутан происхождением из России.

"Сейчас весь фокус на поляков, покупающих около 1 млн т LPG в России. Они будут его копить и, вероятно, меньше продавать нам. В таких условиях уже можно прогнозировать, что розничная цена на газ до конца года пересечет отметку в 40 грн/л" , – объяснил Сиренко.

Как сообщал OBOZ.UA, новые акцизы на топливо в Украине вступили в силу 1 сентября. Это произошло после того, как соответствующий законопроект подписал президент Владимир Зеленский.

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