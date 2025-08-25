Украинские АЗС существенно переписали цены на бензин: чего ожидать в ближайшие дни

За выходные на украинских АЗС резко подорожал бензин А-95. В понедельник 25 августа они продают его в среднем по 58,65 грн/л, что сразу на 1,58 грн выше, чем было в пятницу 22 августа. Таким образом, цены практически вернулись до уровня, на котором были до обвала, произошедшего в конце прошлой недели – когда за 21-22 августа бензин в подешевел на 1,85 грн/л. В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни таких резких колебаний не произойдет – и цены будут находиться около текущего уровня.

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: дело в том, что в настоящее время маржа больших сетей АЗС остается достаточно высокой".

"Наценка оставляет 15 грн/л. При нормативном значении 12-13%", – рассказали аналитики.

Вместе с тем, подчеркивается,такая наценка дает сетям провести существенное снижение цен – на 2 грн/л. Однако ожидать этого, по словам автором материала, украинцам не стоит.

Причин же этого, отмечается, две. Это:

Пиковый сезон продаж.

Очень хорошее потребление.

"Снижение цен на стелах начнется с осенними дождями, когда люди перестанут отдыхать на природе, а строительство приостановится. Тогда начнется борьба за клиента. ... В то же время по наиболее вероятному сценарию цены на бензин на этой неделе будут оставаться неизменными", – резюмировали аналитики.

Сколько стоит бензин на украинских АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 25 августа крупные сети разливают бензин по 53,46-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,12 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в НБУ ожидают роста стоимости топлива в 2025 году. Впрочем, по прогнозам подорожание не будет резким. Соответственно, скачка цен на АЗС не произойдет.

