Украинские АЗС снова переписали цены на бензин: сколько стоит

Цены на бензин и дизель в Украине продолжают расти. Так, 30 августа бензин А-95 стоит в среднем 52,95 грн/л, что на 4 коп. превышает цену 29 августа. Дизель подорожал на 6 коп./л – до 52,55 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. Мы же напомним, что с 25 по 28 августа:

стоимость бензина А-95 увеличилась на 11 коп./л – до 52,83 грн;

дизеля – на 10 коп./л, до 52,41 грн.

Какие АЗС переписали цены на бензин

Стоимость бензина А-95 выросла не во всех сетях автозаправочных станций. Только на заправках:

SOCAR – на 1 грн/л, до 56,99 грн;

Prime – на 50 коп./л, до 51,5 грн;

VST – на 1 грн/л, до 52,5 грн;

VostokGaz – на 2 грн/л, до 50,89 грн;

Маркет – на 50 коп./л, до 49,29 грн.

При этом одна сеть цену опустила. На Neftek бензин подешевел на 2 грн/л, до 52,49 грн.

Дешевле всего ресурс продают на заправках Авантаж 7 – 48,95 грн/л. А кроме того:

Фактор – 49 грн/л;

Маркет – 49,29 грн/л;

RLS – 49,4 грн/л.

Дороже всего – SOCAR, 56,99 грн/л. А также:

Ovis, ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell – 53,99 грн/л;

UPG – 53,9 грн/л;

KLO – 53,79 грн/л.

Как изменили цены на дизель

Также не во всех сетях подорожал дизель. Цены выросли на АЗС:

SOCAR – на 1 грн/л, до 56,99 грн;

БРСМ-Нафта – на 31 коп./л, до 50,02 грн;

Prime – на 50 коп./л, до 51,5 грн;

VST – на 80 коп./л, до 50,9 грн;

VostokGaz – на 2 грн/л, до 50,89 грн;

Маркет – на 50 коп./л, до 48,29 грн;

Green Wave – на 1 грн/л, до 50,9 грн.

При этом, как и с бензином, одна из сетей цену опустила. На Neftek дизель подешевел на 2 грн/л, до 52,49 грн.

Самую низкую цену на ресурс установили на заправках "Фактор" – 47,5 грн/л. А также:

Маркет – 48,29 грн/л;

RLS – 48,4 грн/л;

Авантаж 7 – 48,55 грн/л.

Самую высокую – на АЗС SOCAR – 56,99. А также:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell – 53,99 грн/л.

Будет еще дороже

В то же время рост цен на бензин на украинских заправках еще не достиг предела. Причина – значительное отставание их динамики от темпов роста оптовых цен. Соответственно, стоимость топлива будет расти.

Как объяснили аналитики "Консалтинговой группы А-95", сейчас спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между розничными и оптовыми ценами на бензин А-95 составляет около 5,3 грн/л.

"Спред же между оптом и розницей в течение января – мая 2023 года составил 9,7-9,8 грн/л. То есть текущие показатели почти вдвое меньше. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего роста розничных цен", – констатируют эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. В частности, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Как следствие, мотор будет трясти, увеличится расход горючего и вообще авто не будет нормально ехать.

Некачественным бензин может стать, например, из-за попадания в него воды – как это произошло на одной из заправок сети ОККО, в результате чего более 10 автомобилей сломались у станции после заправки.