Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько стоит литр

В Украине подорожал бензин. Так, с 25 по 28 августа стоимость марки А-95 увеличилась на 11 коп./л – до 52,83 грн. А бензин А-95+ подорожал на 4 коп./л – до 54,97 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, стоимость бензина А-95 выросла не во всех сетях автозаправочных станций. Только на заправках:

Укрнафта – на 80 коп./л, до 50,9 грн;

U.GO – на 26 коп./л, до 52,31 грн;

VostokGaz – 2 грн/л, до 50,89 грн;

Кворум – 1 грн/л, до 50,98 грн.

Бензин А-95+ же есть далеко не во всех сетях АЗС. Среди тех же, где его продают, цена изменилась только в:

БРСМ-Нафта – подорожал на 7 коп./л, до 49,95 грн;

Укрнафта – на 20 коп./л, до 53,1 грн.

Сколько стоит бензин А-95

Отдельные сети АЗС установили стоимость бензина А-95 на уровне 48,79-55,99 грн/л. Дороже всего это топливо продают на АЗС SOCAR – 55,99 грн/л. А кроме того:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell, Ovis, Neftek – 53,99 грн/л;

UPG – 53,9 грн/л;

KLO – 53,79 грн/л.

Самые низкие цены выставили на заправках "Авантаж 7" – 48,95 грн/л. А также:

RLS – 49,4 грн/л;

Укр-Петроль – 49,8 грн/л.

Цены на бензин А-95+

На бензин А-95+ АЗС выставили цены в диапазоне 49,95-57,99 грн/л. Самая высокая стоимость ресурса – в сети SOCAR – 57,99 грн/л. А кроме того:

ОККО, WOG, Neftek – 56,99 грн/л;

Shell – 56,89 грн/л.

Дешевле всего его продают на заправках БРСМ-Нафта – 49,95 грн/л. А также RLS – 51,4 грн/л.

Цены будут расти еще

В то же время рост цен на бензин на украинских заправках еще не достиг предела. Причина – значительное отставание их динамики от темпов роста оптовых цен. Соответственно, стоимость топлива будет расти.

Как объяснили аналитики "Консалтинговой группы А-95", сейчас спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между розничными и оптовыми ценами на бензин А-95 составляет около 5,3 грн/л.

"Спред же между оптом и розницей в течение января – мая 2023 года составил 9,7-9,8 грн/л. То есть текущие показатели почти вдвое меньше. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего роста розничных цен", – констатируют эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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