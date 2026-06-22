Украинские АЗС переписали цены: сколько теперь на стоит литр бензина

За выходные на украинских АЗС подешевел бензин А-95 – однако практически незаметно. В понедельник, 22 июня, там продают его в среднем по 74,71 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем было в пятницу 19 числа. В то же время, в экспертной среде считают, что до конца недели (28 июня) заправки могут снизить стоимость топлива более заметно.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: речь идет об удешевлении сразу на 1-2 грн.

"Мировое удешевление нефти из-за разблокирования Ормузского пролива дало мощный импульс украинскому рынку топлива. В течение недели в Украине стремительно рухнули оптовые цены на бензин... что уже спровоцировало волну снижения цен на заправках. Эксперты прогнозируют, что этот тренд в розничной торговле сохранится и в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: на самом деле на рынке сложились предпосылки для гораздо более существенного снижения цен. Ведь, учитывая, что "за неделю нефть Brent и WTI подешевела на 8%", стоимость бензина может снизиться на 5 грн/л.

Впрочем, констатируется, ожидать резкого обвала цен украинцам не следует. Ведь "сети будут идти к этим показателям медленно".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 69,85-78,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, уже с 1 июля 2026 года на украинских АЗС начнут действовать новые правила продажи бензина. В топливе обязательно должно содержаться более 7% биоэтанола, а водители получат больше информации о составе бензина непосредственно во время заправки. В частности, изменится маркировка автомобильного топлива.

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