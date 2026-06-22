С 1 июля украинских водителей ждут изменения на АЗС: что будут означать новые маркировки на бензине

Уже с 1 июля 2026 года на украинских АЗС начнут действовать новые правила продажи бензина. В топливе обязательно должно содержаться более 7% биоэтанола, а водители получат больше информации о составе бензина непосредственно во время заправки. В частности, изменится маркировка автомобильного топлива.

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Речь идет о продолжении перехода Украины на европейские стандарты топлива, в которых разбирался OBOZ.UA. Кроме того, требования относительно информации о содержании биокомпонентов в бензине предусмотрены Законом Украины "О защите прав потребителей".

Что изменится для водителей

На топливораздаточных колонках, информационных табло и стендах АЗС должны быть указаны не только марка и вид топлива, но и содержание биокомпонентов. Также эта информация должна быть доступна в уголке потребителя и других местах, где клиент может ознакомиться с характеристиками товара перед покупкой.

Фактически водители смогут проверить, какой именно бензин заливают в бак и какую долю биоэтанола он содержит. Кроме того, соответствующая информация должна отображаться в документах на топливо и позволять однозначно идентифицировать продукт.

Что означают маркировки E5 и E10

Вместе с переходом на новые стандарты украинцы будут все чаще видеть на АЗС европейскую маркировку топлива. Наиболее распространенными станут:

E5 – бензин с содержанием до 5% биоэтанола;

E10 – бензин с содержанием до 10% биоэтанола;

B7 – дизельное топливо с долей биодизеля до 7%.

В отличие от привычных обозначений А-92 или А-95, которые указывают только октановое число, новая система дополнительно информирует о содержании биокомпонентов.

Зачем в бензин добавляют биоэтанол

Биоэтанол – это спирт, который производят преимущественно из растительного сырья, в частности из кукурузы. Его использование позволяет сократить выбросы вредных веществ и частично заменить импортные нефтепродукты украинским сырьем. Именно поэтому бензины E5 и E10 уже давно являются стандартом в странах Евросоюза, а Украина постепенно гармонизирует свои правила с европейскими.

В Министерстве экономики ранее заявляли, что большинство современных автомобилей уже адаптированы к использованию бензина с биоэтанолом. В частности, это касается машин, выпущенных после 2000 года.

Владельцам более старых автомобилей или транспортных средств с модифицированной топливной системой рекомендуют дополнительно проверить рекомендации производителя относительно допустимого содержания этанола в бензине. Это позволит избежать потенциальных проблем.

Также правительство не ожидает существенного влияния новых требований на цены. Чиновники объясняют это тем, что биоэтанол производится в Украине, поэтому его использование не требует значительных дополнительных затрат. Часть сетей уже продает бензин с биокомпонентами без изменения стоимости.

Что делать, если на АЗС нет информации о составе бензина

Закон "О защите прав потребителей" гарантирует покупателю право получать необходимую, достоверную и своевременную информацию о товаре до момента его приобретения. Если информация о содержании биокомпонентов отсутствует или не соответствует фактическому составу топлива, потребитель имеет право обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу.

За нарушение требований по информированию покупателей законодательство предусматривает финансовую и административную ответственность для продавцов. Самая серьёзная санкция предусмотрена п. 7 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О защите прав потребителей", обращает внимание профильное издание "НафтоРынок".

Так, за непредставление покупателю необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре контролирующие органы могут наложить штраф в размере 30% стоимости партии товара, полученной для реализации, но не менее пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть не менее 85 грн.

Кроме того, ст. 156-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает отдельные штрафы. За отказ предоставить потребителю информацию о товаре могут оштрафовать на сумму от 17 до 170 грн.

Если же покупателю предоставили недостоверную информацию о продукции, штраф составляет от 170 до 850 грн. В случае если продавец не исправит недостоверную информацию или повторно в течение года нарушит требования законодательства, размер штрафа увеличивается до 850-3400 грн.

Эксперты также обращают внимание на то, что информация на топливораздаточной колонке должна соответствовать фактическому составу топлива. Например, если на АЗС бензин обозначен как Е5, а фактически продается топливо без биоэтанола или с другим его содержанием, такие действия могут расцениваться как введение потребителя в заблуждение.

Как сообщал OBOZ.UA, когда нефть марки Brent подешевела почти на 20%, в АМКУ требуют от АЗС снижать цены так же быстро, как они повышали их несколько месяцев назад. В ведомстве отметили: если операторы ссылались на мировые котировки при повышении цен, то аналогичный принцип должен работать и сейчас.

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