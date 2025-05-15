Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит заправить полный бак

Украинские АЗС повысили цены на бензин А-95. Так, 15 мая они продают его в среднем по 54,62 грн/л, что на 1 коп.выше, чем днем ранее. В целом же, с начала мая бензин в Украине подешевел на 19 коп. – 1 мая литр стоил в среднем 54,81 грн/л. Таким образом стоимость 50-литрового бака топлива снизилась на 10 грн – со средних 2 741 до 2 731 грн.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 48,95-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, "Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Авантаж 7" – 48,95 грн/л. А также:

RLS – 50,4 грн/л;

"Фактор" – 50,5 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 50,99 грн/л;

"Маркет" – 50,99 грн/л.

Подорожание топлива существенно ускорилось

В то же время, в НБУ зафиксировали существенное ускорение подорожания топлива – с 4,8% в декабре-2024 до 9,9% в марте-2025 (год к году). Причинами же этого стали:

повышение акцизов;

резкие изменения цен на мировых рынках;

мартовское ослабление курса гривни к евро – к примеру, 3 марта официальный курс евро составлял 43,11 грн, а 20-го – 45,32 грн.

Впрочем, подчеркивается, что в целом подорожание топлива оказалось ниже, чем ожидалось. На это повлияли, в частности:

достаточность запасов;

оптимизация логистики импортных поставок.

Более того, рассказали в НБУ, прогноз роста цен на горючее в текущем году пересмотрен в сторону уменьшения. Повлияло же на это удешевление нефти, произошедшее на фоне "охлаждающего влияния торговых противостояний на мировую экономику.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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