Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные бензин А-95 на украинских АЗС подорожал на 2 коп./л – в понедельник, 7 июля они продают его в среднем по 58,95 грн/л. В то же время, в экспертных кругах считают, что в целом на этой неделе (7-13) заметных изменений в стоимости топлива не произойдет.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: дело в том, что несмотря на наличествующий на рынке "определенный дефицит качественного бензина", предложений от мини-НПЗ достаточно.

"На фоне этого ожидаются колебания на оптовом рынке, которые не отразятся на розничном рынке. Так что цены на бензин на АЗС будут оставаться преимущественно неизменными", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: несмотря на это, на рынке ожидается удешевление бензина. Однако, по словам основателя группы "Прайм" Дмитрия Леушкина, сейчас оно сдерживается:

Нестабильной геополитической ситуацией в мире.

Ростом курса евро – ведь акцизы на топливо установлены именно в этой валюте.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 7 июля крупные сети разливают бензин по 54-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль" – 54 грн/л. А также БРСМ-Нафта – 54,22 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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