Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр
В Украине подешевел бензин А-95. Так, 27 марта АЗС продают его в среднем по 55,67 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. При этом в экспертной среде считают, что в ближайшее время удешевление бензина продолжиться и даже усилиться.
В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 50,4-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:
- "Рур груп" – 57,99 грн/л;
- Shell – 57,95 грн/л;
- SOCAR – 57,66 грн/л;
- Neftek – 57,49 грн/л.
Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,4 грн/л.
В свою очередь, топливный эксперт Сергей Куюн отмечает: текущее снижение цен на нефть может привести к удешевлению бензина на украинских АЗС. По его словам, потенциал для такого снижения цен в ближайшее время солидный – в течение "максимум нескольких недель" бензин может подешеветь минимум на 1 грн.
При этом эксперт напомнил: в настоящее время на нефтяном рынке уже произошло существенное падение цен – "сейчас цена 70 долларов за баррель, в январе мы видели 82 доллара". Что и привело к удешевлению бензина в Украине.
"И тенденция на снижение будет продолжаться в ближайшие недели. Сначала оно было едва заметным среди региональных сетей. … Потенциал для дальнейшего снижения в ближайшее время еще есть. Еще минимум на 1 грн в течение максимум нескольких недель", – резюмируется в материале.
Как сообщал OBOZ.UA, азиатский банк DBS не ожидает возврата цен на нефть к высоким уровням, наблюдавшимся в начале 2025 года. Поскольку неопределенность в политике США и перспектива торговых войн оказывают давление на спрос.
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