Украинские АЗС переписали цены на бензин: сколько теперь стоит литр

За выходные на украинских АЗС подорожал бензин А-95. Однако незначительно: в понедельник 27 апреля они продают его в среднем по 72,46 грн/л, что на 2 коп. выше, чем было в пятницу 24 числа. В то же время, в экспертной среде отмечают, что на текущей неделе (заканчивается 3 мая) ожидать существенного изменения стоимости бензина не стоит.

Об этом говорится в материале delo.ua. Дело в том, отмечают его авторы, что:

украинский рынок сейчас находится в состоянии равновесия;

цены на АЗС соответствуют котировкам на европейских базисах.

"Оптовые и розничные цены на бензин в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС... На этой неделе цены на топливо останутся преимущественно неизменными", – спрогнозировали аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 66,85-76,99 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках Grand Petrol.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС Brent Oil.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2025 году было обнаружено и демонтировано 76 незаконных АЗС. В 2026-м же эта работа продолжилась. В частности, в Одесской области была прекращена работа целой сети нелегальных заправок, на которых торговали, в частности, бензином сомнительного происхождения.

