На АЗС украинцам вместо топлива заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

В Украине регулярно выявляют продажу нелегального топлива. Один из последних случаев зафиксирован в Волынской области. Там группа злоумышленников наладила масштабную схему незаконного производства и сбыта низкокачественного дизеля.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Там отметили:

Продавали фальсификат через сеть партнерских АЗС.

Действовала сеть на территории нескольких областей Украины.

"Под прикрытием легального бизнеса группа лиц наладила полный цикл незаконной деятельности – от изготовления фальсификата в арендованных цехах до его реализации... Следствием установлено, что для противоправной деятельности фигуранты использовали разветвленную сеть подконтрольных предприятий", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в ходе незаконного производства злоумышленники смешивали дизельное топливо с газовым конденсатом. Получившаяся же таким образом продукция, по предварительным результатам исследований:

не отвечает действующим стандартам качества;

является фальсификатом.

Расчеты же за товар, рассказали правоохранители, производились наличными. А также через счета подконтрольных фигурантам предприятий.

"Это позволяло избегать уплаты налогов. И формировать искусственный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость", – объяснили суть схемы в БЭБ.

В рамках расследования был проведен ряд обысков. В их результате правоохранители изъяли:

более 80 тыс. литров горюче-смазочных материалов сомнительного качества;

газовый конденсат;

оборудование для перекачки топлива;

топливораздаточные колонки;

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

черновые записи, подтверждающие функционирование схемы;

наличка – 2,7 млн ​​грн, около 230 тыс. долларов и более 7 тыс. евро.

"Изъятые материалы направлены на экспертизу. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к функционированию схемы с целью их дальнейшего привлечения к ответственности", – рассказали правоохранители.

По всей стране обнаружены десятки подпольных АЗС

В целом же, сообщили в БЭБ, в 2025 году в Украине было демонтировано 76 незаконных АЗС. А январе 2026 года – еще 22 таких объекта.

При этом подчеркивается: украинцы могут присоединиться к борьбе с нелегальными заправками и поддельным топливом. Для этого в БЭБ создали телеграмм-бот StopShadowBot, "по которому можно сообщить о незаконной деятельности на рынке".

