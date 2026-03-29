На АЗС украинцам вместо топлива заливали фальсификат: где продавали "бодягу"

Роман Костюченко
Рынки и компании
На АЗС украинцам вместо топлива заливали фальсификат

В Украине регулярно выявляют продажу нелегального топлива. Один из последних случаев зафиксирован в Волынской области. Там группа злоумышленников наладила масштабную схему незаконного производства и сбыта низкокачественного дизеля.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Там отметили:

  • Продавали фальсификат через сеть партнерских АЗС.
  • Действовала сеть на территории нескольких областей Украины.
В Украине регулярно выявляют продажу нелегального топлива

"Под прикрытием легального бизнеса группа лиц наладила полный цикл незаконной деятельности – от изготовления фальсификата в арендованных цехах до его реализации... Следствием установлено, что для противоправной деятельности фигуранты использовали разветвленную сеть подконтрольных предприятий", – говорится в сообщении.

В Украине наладили масштабную схему незаконного производства и сбыта низкокачественного дизеля

При этом подчеркивается: в ходе незаконного производства злоумышленники смешивали дизельное топливо с газовым конденсатом. Получившаяся же таким образом продукция, по предварительным результатам исследований:

  • не отвечает действующим стандартам качества;
  • является фальсификатом.

Расчеты же за товар, рассказали правоохранители, производились наличными. А также через счета подконтрольных фигурантам предприятий.

"Это позволяло избегать уплаты налогов. И формировать искусственный налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость", – объяснили суть схемы в БЭБ.

Расчеты за товар рассказали правоохранители, производились наличными

В рамках расследования был проведен ряд обысков. В их результате правоохранители изъяли:

  • более 80 тыс. литров горюче-смазочных материалов сомнительного качества;
  • газовый конденсат;
  • оборудование для перекачки топлива;
  • топливораздаточные колонки;
  • компьютерную технику;
  • мобильные телефоны;
  • черновые записи, подтверждающие функционирование схемы;
  • наличка – 2,7 млн ​​грн, около 230 тыс. долларов и более 7 тыс. евро.

"Изъятые материалы направлены на экспертизу. Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к функционированию схемы с целью их дальнейшего привлечения к ответственности", – рассказали правоохранители.

Злоумышленники смешивали дизельное топливо с газовым конденсатом

По всей стране обнаружены десятки подпольных АЗС

В целом же, сообщили в БЭБ, в 2025 году в Украине было демонтировано 76 незаконных АЗС. А январе 2026 года – еще 22 таких объекта. 

При этом подчеркивается: украинцы могут присоединиться к борьбе с нелегальными заправками и поддельным топливом. Для этого в БЭБ создали телеграмм-бот StopShadowBot, "по которому можно сообщить о незаконной деятельности на рынке".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киевской области была прекращена работа сразу трех нелегальны АЗС. Продавали фальсификат Вышгородском и Бучанском районах.

